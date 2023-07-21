"Можем загнать российский флот в Туапсе и Новороссийск": Минобороны пригрозило РФ

Возможности ВМС не ограничиваются системами типа "Нептун". В украинских военных есть сила отогнать Черноморский флот от Крыма.

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Украина может загнать российский флот в Туапсе и Новороссийск/ коллаж: Главред, фото: Facebook ВМС ВСУ, скрин

В Министерстве обороны Украины заявили, что у них есть достаточно сил и средств, чтобы отогнать Черноморский флот страны-агрессора России от оккупированного Крыма и загнать российские корабли в Туапсе и Новороссийск.

Соответствующее заявление сделал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов. Таким образом он прокомментировал заявление украинского оборонного ведомства о том, что с 21 июля все суда, которые будут направляться в порты в России или на оккупированных территориях, Украина будет рассматривать как перевозчиков грузов военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Он подчеркнул, что сейчас Украина имеет большие военные способности на море, чем имела в начале полномасштабного вторжения РФ, и добавил, что эти способности будут еще больше.

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"И эти способности позволят нам выполнить ту амбицию, о которой еще в прошлом году говорил: "Загнать весь этот черноморский флот ближе туда к Туапсе, Новороссийску и не давать им двигаться в зоне Крыма", – отметил Гаврилов.

При этом он подчеркнул, что возможности украинских ВМС не ограничиваются только системами типа "Нептун", есть еще другие системы.

"Мы намного сильнее в этом вопросе, чем были год назад. И продвигаемся в этом направлении еще дальше. Чем дольше война будет затягиваться, тем меньше шансов для российского Черноморского флота выжить в ближайшей перспективе. Сугубо из-за технологических решений, которые у нас будут закрывать эту тему. Поэтому пусть думают, пусть рассчитывают. Если кто-то сомневается – пусть ждут", – подчеркнул заместитель министра обороны Украины.

РФ угрожает судоходству в Черном море

Напомним, 17 июля страна-агрессор Россия вышла из зернового соглашения в одностороннем порядке. 19 июля стало известно, что РФ угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 00:00 20 июля будут рассматривать все суда, которые будут следовать в черноморские порты Украины, как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

После этого Минобороны Украины ответило на угрозы РФ топить корабли. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе. С 00:00 21 июля Украина будет считать все корабли, следующие в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозчиками военных грузов.

Напомним, итальянский военный эксперт Томас Тейнер отмечал: Путин боится, что более 100 истребителей НАТО атакуют Черноморский флот РФ, а такое может произойти, если РФ атакует судно НАТО. По мнению Тейнера, Россия не решится осуществить свою угрозу и напрямую атаковать иностранные торговые суда в Черном море. РФ рассчитывает, что суда не будут двигаться в украинские порты уже из-за самой угрозы применения силы со стороны страны-оккупанта.

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