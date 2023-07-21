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Выход РФ из зерновой инициативы: Клименко рассказал о настоящих "хотелках" Кремля

Алина Дембицкая
21 июля 2023, 22:34 обновлено 21 июля, 22:34
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Государство-террорист направило в адрес секретариата ООН ноту, которая состояла из шести пунктов.
Выход РФ из зерновой инициативы: Клименко рассказал о настоящих 'хотелках' Кремля
Клименко рассказал об настоящих "хотелках" Кремля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

В середине апреля страна-агрессор Россия официально озвучила все свои претензии к Западу. Это была нота МИД РФ в адрес секретариата ООН, которая состояла из шести пунктов. Об этом в интервью Главреду рассказал главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Как отметил Клименко, первый пункт - переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Второй - возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного оборудования.

"То есть у россиян проблемы с западными комбайнами, сеялками и всей сложной современной сельхозтехникой, потому что она использует обновленное программное обеспечение, связь через интернет, GPS и т.д.", - подчеркнул эксперт.

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Третий пункт - отмена ограничений на страхование и перестрахование российского продовольственного экспорта. Но, по словам Клименко, на самом деле таких ограничений нет, просто ведущие западные компании не хотят работать с российским бизнесом.

Четвертый пункт - снятие запрета на доступ к портам российских судов. Пятый - возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса.

"Это такая ритуальная мантра, потому что РФ уже давно строит и в октябре этого года завершит терминал для перевалки аммиака из Тольятти в российском порту Тамань. На самом деле аммиакопровод входит на территорию Украины в районе Купянска, и первый его участок простирается вдоль линии фронта, где сейчас продолжается попытка российского наступления", - отметил главный редактор сайта BlackSeaNews.

И, в конце концов, шестой пункт - разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

"В целом эти требования РФ - просто "хотелки". Потому что фактически они требуют снятия санкций и разрушения той системы международных санкций, которая существует сейчас", - рассказал Клименко.

Кто такой Андрей Клименко

Андрей Васильевич Клименко (род. Московская область) - украинский журналист, экономист и общественный деятель. Главный редактор портала BlackSeaNews, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел". Заслуженный экономист Автономной Республики Крым (2005), сообщает Википедия.

Окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Автоматика и телемеханика, АСУ крупных систем".

С 1994 по 1998 годы был соавтором проекта и главным консультантом администрации первой в Украине Северо-Крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш".

С 2005 по 2009 был научным руководителем проекта "Севастопольский проект открытой экономики" и председателем Совета Таврического Института регионального развития (ТИРР). Под его руководством группа ученых ТИРР разработала первую стратегию для Крыма на период с 2005 по 2015 год, которая имела целью развернуть вектор его экономического развития в европейском направлении.

С 2010 года - соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net. В начале 2014 года переехал в Киев в связи с аннексией Крыма.

Россия вышла из зернового соглашения

Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зернового соглашения. Как заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренности, касающейся Москвы, будет выполнена".

Путин поставил более 5 условий Украине для восстановления "зернового соглашения". По словам Путина, должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти-Одесса и разблокированы российские активы.

Кроме того, Кремль угрожает странам, которые пойдут на продление "зерновой сделки" без РФ.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина готова пойти на риск и начать экспорт зерна, даже несмотря на выход Российской Федерации из "зернового соглашения" и ее угрозы бить по гражданским кораблям.

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