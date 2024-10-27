Может ли Украина проиграть войну против России: эксперт дал неожиданный ответ

Коротко:
- Украина ведет оборонительную войну
- Ситуация на фронте не указывает на возможность проигрыша Украины в войне
Нет никаких признаков того, что ВСУ могут проиграть войну против России. Украина ведет войну в оборонительном формате с целью истощения противника. Об этом рассказал военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Oboz UA".
По его словам, оборонительная стратегия Украины эффективно работает, равно как и тактика истощения противника.
Оборона позволяет ВСУ время от времени отступать на более выгодные позиции.
"Если бы у России все было так круто и прикольно, почему бы она обращалась к Северной Корее за помощью, почему бы она получала помощь уже в человеческом ресурсе? Видимо, не потому, что у нее все ок, и они через 2-3 недели будут возле Киева", - подчеркнул аналитик.
Коваленко подчеркнул, что пока нет предпосылок для поражения Украины в войне. Несмотря на определенные вопросы относительно поддержки международных партнеров, ситуация на фронте не указывает на возможность проигрыша.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Война в Украине - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, до 28 октября в Курскую область России ожидается прибытие около 5 тысяч северокорейских военных из элитного подразделения Корейской народной армии. Как сообщает The New York Times со ссылкой на украинских и американских чиновников, первые подразделения из КНДР прибыли в Россию 23 октября, и их переброска продолжается - ежедневно прибывают новые группы.
Тем временем город Селидово в Донецкой области постепенно оказывается под контролем российских войск. Военный обозреватель Денис Попович сообщил, что есть информация о том, что все логистические маршруты вокруг Селидово уже находятся под огневым контролем РФ.
Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса с позывным "Хантер" также высказал свое мнение относительно того, что он считает победой Украины в этой войне.
Другие новости:
- В Днепре чудом спасли женщину из-под завалов дома: количество жертв от удара РФ возросло
- В ВСУ сообщили о ситуации на самых горячих направлениях фронта: РФ атакует из авиации
- В Одессе прогремела серия взрывов: что известно
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред