Может ли Украина проиграть войну против России: эксперт дал неожиданный ответ

Сейчас нет предпосылок для проигрыша Украины в войне против России, поскольку ВСУ ведут оборонительную войну на истощение врага, отмечает аналитик.

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Может ли Украина проиграть войну против России / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Коротко:

Украина ведет оборонительную войну

Ситуация на фронте не указывает на возможность проигрыша Украины в войне

Нет никаких признаков того, что ВСУ могут проиграть войну против России. Украина ведет войну в оборонительном формате с целью истощения противника. Об этом рассказал военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Oboz UA".

По его словам, оборонительная стратегия Украины эффективно работает, равно как и тактика истощения противника.

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Оборона позволяет ВСУ время от времени отступать на более выгодные позиции.

"Если бы у России все было так круто и прикольно, почему бы она обращалась к Северной Корее за помощью, почему бы она получала помощь уже в человеческом ресурсе? Видимо, не потому, что у нее все ок, и они через 2-3 недели будут возле Киева", - подчеркнул аналитик.

Коваленко подчеркнул, что пока нет предпосылок для поражения Украины в войне. Несмотря на определенные вопросы относительно поддержки международных партнеров, ситуация на фронте не указывает на возможность проигрыша.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, до 28 октября в Курскую область России ожидается прибытие около 5 тысяч северокорейских военных из элитного подразделения Корейской народной армии. Как сообщает The New York Times со ссылкой на украинских и американских чиновников, первые подразделения из КНДР прибыли в Россию 23 октября, и их переброска продолжается - ежедневно прибывают новые группы.

Тем временем город Селидово в Донецкой области постепенно оказывается под контролем российских войск. Военный обозреватель Денис Попович сообщил, что есть информация о том, что все логистические маршруты вокруг Селидово уже находятся под огневым контролем РФ.

Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса с позывным "Хантер" также высказал свое мнение относительно того, что он считает победой Украины в этой войне.

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