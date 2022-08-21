Мужчин забрали на войну против Украины: в Должанске на Луганщине на шахте работают женщины

Женщины рассказали о тяжелой работе на шахте / Скриншот соцсети

В захваченной войсками Россией и ее боевиками "ЛНР" Должанске Луганской области на шахте работают женщины. Они выполняют работу, поскольку оккупанты мобилизовали мужчин на войну против Украины. По правилам охраны труда, женщины не могут работать на угольных шахтах. Но захватчики нарушают предписания, а их пропагандисты ситуацией даже гордятся. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Луганщины Сергей Гайдай.

В своем Telegram-канале он написал о том, что в захваченном Должанске женщины добывают уголь, так как оккупанты забрали всех мужчин на войну против Украины.

По его словам, из шахты Должанская-Капитальная на фронт забрали 430 работников. Вакантные места заняли женщины. Их привлекают к очень тяжелым работам.

"Представьте, если с головного предприятия 60-тысячного города забрали 430 человек, у многих из которых была броня, какая сейчас ситуация с мужчинами в самом Должанске", - объяснил ситуацию Гайдай.

Также он добавил, что предписания охраны труда не предусматривают работу женщин на угольных шахтах. Однако оккупанты даже гордятся происходящим.

На видео пропагандистов женщины говорят, как сложно им работать. Один из сотрудников шахты рассказал, что мужчин "мобилизовали", в результате чего работают, в большинстве своем, женщины и пенсионеры. Ситуация отражается на работе шахты.

"Мобилизация" на войну против Украины на захваченном Донбассе

Россия и оккупанты "ЛДНР" проводят на оккупированном Донбассе массовую "мобилизацию" в свои войска для войны против Украины. Всех подряд мужчин, в том числе и без военного опыта, хватают на улицах и отправляют на фронт. На захваченных территориях неоднократно проходили акции с требованиями остановить преступные мероприятия.

21 августа руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты в небольших городах региона предлагают местным жителям по 60 тысяч рублей, чтобы те предоставляли захватчикам информацию, где можно найти мужчин для мобилизации. Причем, как утверждает Гайдай, некоторые люди берут деньги и сообщают нужные оккупантам сведения.

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