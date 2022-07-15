"Мы никому не нужны": оккупант в ярости рассказал, как их бросают умирать в Украине

Оккупанты / Reuters, Радио Свобода

Российские военные бросают своих раненых товарищей по оружию в поле, где они умирают.

В перехвате разговора, которую показал украинская разведка, оккупант признался своей жене и матери, что военные РФ стреляют наугад, без цели. А когда стреляют по ним, своих раненых бойцов они просто покидают в поле, где те и умирают.

"Мы стреляем в слепую. Мы даже не знаем куда, по каким целям", – объясняет российский артиллерист своей жене и матери.

Он также признается, что бывает и такое, когда они стреляют и "по своим".

"Полтора месяца половина мозга не работала и половина тела. Сейчас восстановилось. Он никого не узнает. Ну и все, он дурак", — отмечает солдат.

Также он рассказывает, что в его подразделении около двухсот убитых, а раненых солдат никто не эвакуирует.

"Здесь раненых оставляют и они (совсем - ред.) никому не нужны. И они умирают в поле, потому что никто их не забирает", – говорит оккупант.

В то же время оккупант признался, что больше всего боится не смерти, а "красной печати" в документе, что он отказался участвовать в войне.

Читайте такжеРоссияне хвастаются, как добивают раненых украинцев: жесткий перехват от СБУ

Ранее мы сообщали о том, что российские десантники устроили бунт после тяжелого боя на Луганщине. Враг понес большие потери и отказывается наступать дальше. Десантники отказались от участия в боевых действиях и решили вернуться домой.

Впоследствии стало известно о отказы воевать в Луганской области. Там российские десантники не захотели атаковать позиции ВСУ снова, потому что украинские военные дали сильный отпор во время штурма трассы Бахмут - Лисичанск. Захватить дорогу им так и не удалось, а вот потерять часть личного состава вышло.

Смотрите онлайн новости Донбасс

Читайте также: