"Мы никому не нужны": оккупант в ярости рассказал, как их бросают умирать в Украине

Оккупанты в ужасе рассказывают своим родным, как над ними издеваются их командование на войне в Украине.
Российские военные бросают своих раненых товарищей по оружию в поле, где они умирают.
В перехвате разговора, которую показал украинская разведка, оккупант признался своей жене и матери, что военные РФ стреляют наугад, без цели. А когда стреляют по ним, своих раненых бойцов они просто покидают в поле, где те и умирают.
"Мы стреляем в слепую. Мы даже не знаем куда, по каким целям", – объясняет российский артиллерист своей жене и матери.
Он также признается, что бывает и такое, когда они стреляют и "по своим".
"Полтора месяца половина мозга не работала и половина тела. Сейчас восстановилось. Он никого не узнает. Ну и все, он дурак", — отмечает солдат.
Также он рассказывает, что в его подразделении около двухсот убитых, а раненых солдат никто не эвакуирует.
"Здесь раненых оставляют и они (совсем - ред.) никому не нужны. И они умирают в поле, потому что никто их не забирает", – говорит оккупант.
В то же время оккупант признался, что больше всего боится не смерти, а "красной печати" в документе, что он отказался участвовать в войне.
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Ранее мы сообщали о том, что российские десантники устроили бунт после тяжелого боя на Луганщине. Враг понес большие потери и отказывается наступать дальше. Десантники отказались от участия в боевых действиях и решили вернуться домой.
Впоследствии стало известно о отказы воевать в Луганской области. Там российские десантники не захотели атаковать позиции ВСУ снова, потому что украинские военные дали сильный отпор во время штурма трассы Бахмут - Лисичанск. Захватить дорогу им так и не удалось, а вот потерять часть личного состава вышло.
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