Мыши бегают по прилавку: в Полтавской области на автовокзале мужчина купил выпечку с червями

В Полтавской области в городе Пирятин в киоске возле автовокзала мужчина купил сосиску в тесте с червями.

Как написал в Facebook пострадавший Олег Белоус, он был проездом в Пирятине и решил в одном из заведений возле автовокзала купить булку с сосиской. Однако внутри он увидел много червей.

"Посмотрите на фото — это не просто свежая, это же сколько надо держать сосиску на солнце, чтобы там выросли такие черви?!", — отметил Олег Белоус.

Реклама

Как сообщили в Пирятинском городском совете, заведение, где туристу продали испорченный товар, прекратило свою деятельность.

"Представители Госпродспоживслужбы посетили указанный павильон. Как отметил начальник Пирятинского районного управления Госпроспоживслужбы Юрий Шнит, деятельность торгового объекта приостановлено, продукция изъята, как не пригодна для реализации, и утилизирована согласно правилам, в помещении проводятся мероприятия очистки. Госпродспоживслужба взяла на себя контроль по дезинсекции и дезинфекции, Налоговая служба выясняет принадлежность субъектов хозяйствования", — говорится в сообщении.

Читайте такжеПицца с сюрпризом: в киевском супермаркете мышь на прилавке напугала покупателей

Как пишет ТСН, на это заведение общественного питания туристы жаловались и раньше.

Так, в 2017 году в Сети опубликовали видео, как там прямо на витринах бегают мыши.

Кроме того в Ровно женщина купила яйца но там оказались черви.

Как ранее сообщали, в Николаеве разразился новый скандал, который сильно возмутил украинцев. Выяснилось, что детей кормили испорченными продуктами, а столовые для приготовления пищи находятся в ужасном состоянии.