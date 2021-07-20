УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мыши бегают по прилавку: в Полтавской области на автовокзале мужчина купил выпечку с червями

20 июля 2021, 16:24

Теперь заведение, где туристу продали испорченный товар, прекратило свою деятельность.

  • Выпечка с сюрпризом
    Выпечка с сюрпризом Фото: Олег Белоус
  • Выпечка с сюрпризом
    Выпечка с сюрпризом Фото: Олег Белоус
  • Выпечка с сюрпризом
    Выпечка с сюрпризом Фото: Олег Белоус
  • Выпечка с сюрпризом
    Выпечка с сюрпризом Фото: Олег Белоус

В Полтавской области в городе Пирятин в киоске возле автовокзала мужчина купил сосиску в тесте с червями.

Как написал в Facebook пострадавший Олег Белоус, он был проездом в Пирятине и решил в одном из заведений возле автовокзала купить булку с сосиской. Однако внутри он увидел много червей.

"Посмотрите на фото — это не просто свежая, это же сколько надо держать сосиску на солнце, чтобы там выросли такие черви?!", — отметил Олег Белоус.

Реклама

Как сообщили в Пирятинском городском совете, заведение, где туристу продали испорченный товар, прекратило свою деятельность.

"Представители Госпродспоживслужбы посетили указанный павильон. Как отметил начальник Пирятинского районного управления Госпроспоживслужбы Юрий Шнит, деятельность торгового объекта приостановлено, продукция изъята, как не пригодна для реализации, и утилизирована согласно правилам, в помещении проводятся мероприятия очистки. Госпродспоживслужба взяла на себя контроль по дезинсекции и дезинфекции, Налоговая служба выясняет принадлежность субъектов хозяйствования", — говорится в сообщении.

Читайте такжеПицца с сюрпризом: в киевском супермаркете мышь на прилавке напугала покупателей

Как пишет ТСН, на это заведение общественного питания туристы жаловались и раньше.

Так, в 2017 году в Сети опубликовали видео, как там прямо на витринах бегают мыши.

Кроме того в Ровно женщина купила яйца но там оказались черви.

Как ранее сообщали, в Николаеве разразился новый скандал, который сильно возмутил украинцев. Выяснилось, что детей кормили испорченными продуктами, а столовые для приготовления пищи находятся в ужасном состоянии.

продукты питания
Сейчас вы просматриваете новость «Мыши бегают по прилавку: в Полтавской области на автовокзале мужчина купил выпечку с червями». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Что станет самым болезненным ударом по РоссииЧто станет самым болезненным ударом по России Питерская моль уже превратила Россию в АнтимирПитерская моль уже превратила Россию в Антимир Элина Свитолина похвалилась аппетитными формами и показала фото со свадьбыЭлина Свитолина похвалилась аппетитными формами и показала фото со свадьбы Большая война с РФ и "формула Штайнмайера": эксперт назвал сценарий уступок Зеленского по ДонбассуБольшая война с РФ и "формула Штайнмайера": эксперт назвал сценарий уступок Зеленского по Донбассу Скандал в Токио: мужчина прямо на трибунах Олимпийского стадиона изнасиловал работницуСкандал в Токио: мужчина прямо на трибунах Олимпийского стадиона изнасиловал работницу

Последние новости

17:20

"Количество украинцев, ставших россиянами, уже миллион" - Козак

17:15

Мендель рассказала, как Богдан превращался в люмпена, и кого в Кабмине называли "Два метра секса"

17:03

Анатолий Анатолич стал папой третий раз - трогательное фото и имя его сына

16:56

Очень опасная ситуация: в ВОЗ предупредили мир о новом ударе COVID-19 Видео

16:50

"Приму это как приказ": Верещук заявила о желании стать министром обороны Видео

Реклама
16:49

Казначейство приостановило выплаты подрядчикам по главной программе Зеленского - СМИ

16:45

Укорачивает жизнь, больше чем сигареты: от какого продукта ни в коем случае нельзя отказываться Видео

16:38

"Сорвался с аттракциона и умер": в Одессе трагически погиб юный парень

16:24

Мыши бегают по прилавку: в Полтавской области на автовокзале мужчина купил выпечку с червями Фото Видео

16:16

Завис на антенне: в Черновцах женщина спасла жизнь соседу, застрявшему между 7 и 8 этажами Видео

15:56

У Байдена подтвердили встречу с Зеленским и объявили о новых сроках Видео

15:53

Украину ждет новый солнцепек: синоптик рассказал, когда жара будет зашкаливать Видео

15:48

Кофе снова признали "спасателем" против опасного сердечного состояния Видео

15:44

Disney выбрал режиссера для фильма Блейд с Махершалой Али

15:40

Самый богатый человек планеты Безос совершил полет в космос: полное видео миссии

15:29

60 тысячам украинских учителей закупят ноутбуки

15:22

Подсолнечное масло по рекордным ценам: почему за границей продукт в разы дешевле Видео

15:18

Судороги ночью: почему возникают и что с ними делать Видео

14:57

Варенье из черной смородины: самый простой и популярный рецепт Видео

14:57

Отмена срочной службы в Украине: в Слуге народа объявили о новых сроках

Реклама
14:35

"Ого, ни х** себе!": на Киевщине девушки-подростки "проучили" свою лучшую подругу кулаками Видео

14:20

Жена Порошенко похвасталась громадными и продолговатыми кабачками с огорода - фото

14:01

Ученые назвали самый полезный напиток, который поможет жить дольше Видео

13:56

Грозовые дожди, град и шквалы сокрушат жару: синоптик предупредила о похолодании в Украине Видео

13:47

Визит Зеленского в Грузию: в ОП оконфузились дипломатическим ляпом Видео

13:44

В Киеве женщина швырнула коктейль Молотова и с игрушечным пистолетом ворвалась в банк Видео

13:38

Стало известно, как Бритни Спирс накачивали наркотиками против воли

13:20

71% работодателей в Украине готовы перевести сотрудников на 4-дневку: в чем смысл

13:02

Украине с Россией не по пути: Кулеба объяснил, почему мы больше не "единый народ"

13:00

Как вернуть вкус после заражения Covid: ученые предлагают заново "обучить" обоняние Видео

12:52

Забил медбрата стулом: опубликованы кадры задержания шизофреника-убийцы Видео

12:50

На "Азовстали" внедряют новый экологический проект

12:44

Отрубил голову и пытался съесть части тела: во Франции психически больной сатанист убил подростка

12:30

Как избавиться от головной боли: исследование предлагает удивительную диету для уменьшения болей Видео

12:27

Три вида стрелок для глаз, которые никогда не выйдут из моды, и подарят взгляд Мэрилин Монро Видео

12:21

Звезда Квартала побаловала поклонников обольстительными формами в мини-бикини

12:21

Дистанционка в школах: в Минобразования рассказали о смешанном формате с 1 сентября Видео

12:07

Во Львове женщина оставила возле роддома полуживого младенца Видео

12:03

Вакцинация от коронавируса: в Украине отменили запись на прививку через приложение "Дія"

12:03

Тимошенко анонсировал старт массовой вакцинации от коронавируса для всех категорий населения

Реклама
11:57

Байки о ракете "Циркон": как Россия пытается скрыть позор, хвастаясь несуществующим "супероружием" мнение

11:49

Бросила на неделю четырех детей и пошла развлекаться: в Житомирской области нашли горе-мать

11:48

"Известный сепар": организатор концертов Лорак называл украинцев нацистами

11:42

Новые тарифы на электроэнергию с 1 августа: сколько заплатят украинцы Видео

11:30

Насколько опасно пить ледяную воду в жару: подтвержденные факты Видео

11:16

В Киеве пенсионерка среди белого дня распилила лавочку во дворе

11:08

На популярном азовском курорте горы медуз чистят экскаватором Видео

10:56

Гороскоп на август 2021 для всех знаков Зодиака: роман с соседом, повышение по службе или депрессия

10:41

Ксения Мишина засветила обручальное кольцо на фоне слухов о расставании с Александром Эллертом

10:36

С 21 июля в Украине начнут прививать от COVID-19 всех желающих - Ляшко Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять