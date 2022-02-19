На Донбассе боевики готовят кровавые теракты: в ГУР назвали список предприятий

На Донбассе боевики готовят теракты / Reuters

На Донбассе российские оккупанты готовят террористические акты на ряде предприятий, в совершении которых обвинят Украину.

О том, какие объекты на неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей находятся под угрозой рассказали в Главном управлении разведки Минобороны.

Отметим, что угроза терактов, по данным ГУР, сохраняется сразу в нескольких населенных пунктах ОРДЛО.

Где боевики готовят теракты:

Филиал №4 ЗАО "Внешторгсервис" - "Енакиевский коксохимпром" (г. Енакиево);

Филиал №6 ЗАО "Внешторгсервис" - "Ясиновский коксохимический завод" (г. Макеевка);

Филиал №7 ЗАО "Внешторгсервис" - "Макеевкокс" (г. Макеевка);

Шахта "Юный коммунар" (н.п. Бунге);

ГП "Донецкий казенный завод химических изделий" (г. Донецк);

ОАО "Концерн "Стирол" (г. Горловка);

Химическое казенное объединение им. В. Петровского (г. Петровское);

Государственное предприятия "Горловский химический завод" (г. Горловка);

ООО "ЭЛИС ВТБ-2";

ПАО Торгово-производственная фирма "Полюс"

Фильтрационные станции.

Список объектов в Донецке:

ООО "ДПЗ";

ОБЪЕДИНЕНИЕ"ВИНТЕРПРОМ";

Гидроузел №26 "Красная звезда";

ПУ "Донецкгорводоканал";

ГП "Вода Донбасса" - хлор;

Петровский водопроводный узел

ЧАО "Донецкрыба";

КО "Холод Плюс";

Хлораторная шахты "им. М. Горького";

ОП "ДУТППОРЗ";

ГП "ДУЭК";

Хлораторная шахты "17-17 бис";

Хлораторная шахты "Лидиевка";

Хлораторная шахты "им. Э. Т. Абакумова"

Хлораторная шахты "им. М. Ы, Калинина";

Хлораторная шахты №9 "Капитальная";

Хлораторная шахты "им. А.Ф.Засядько";

Хлораторная шахты "им. Челюскинцев";

Хлораторная ВОК шахты "Заперевальная-2".

Список объектов в Горловке:

Центральные очистные сооружения Горловского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";

Горловская фильтровальная станция №1 Горловского РУЭК КП "Компания "Вода Донбасса";

Горловская фильтровальная станция №2 Горловского РУЭК КП "Компания "Вода Донбасса";

Водопроводный узел Горловского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";ООО "Твой производитель";

ГП "Стирол";

ГП "Горловский химический завод";

Приднепровское управление магистральных аммиакопроводов (ПУМА) УГП "Укрхимтрансаммиак".

Список объектов в Дебальцево:

Хлораторная канализационных очистных сооружений Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";

Хлораторная ВНС "Перекачка" Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Список объектов в Докучаевске:

"Государственный резервный фонд ДНР" (управление в г. Докучаевск) (п. Ясный).

Список объектов в Енакиево:

Филиал №4 "Енакиевский коксохимпром" ЗАО "Внешторгсервис";

Волынцевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";

Состав хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №1 Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";

Еникаевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";

Состав хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №2 Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Список объектов в городе Крестовка:

Кировский Водонапорный узел Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Список объектов в Макеевке:

Макеевская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";

ПАО "Торгово-производительная фирма "Полюс";

ООО"ЭЛИС ВТБ-2";

Склад хлора ОП "Шахта "Яисновская-Глубокая";

Очистные сооружения "Шахта "Холодная Балка";

Очистные сооружения ЧПП "Горняк-95";

Очистные сооружения СП "ВОК ЛШ им. В. И. Ленина";

Филиал №6 "ЯКХЗ" ЗАО "Внешторгсервис";

Филиал №7 "Макеевкокс" ЗАО "Внешторгсервис".

Список объектов в Харцызске:

Филиал №1 "Харцызский сталепроводочный канатный завод "Силур" ООО "Ростэкспоснаб 8";

Очистные сооружения Харцызского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";

Ольховская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" (пгт. Зуевка);

ОП "Зуевская ГЭС" РП "Энергия Донбасса" (г. Зугрэс);

Очистные сооружения ПУ "Зугрэсводоканал" ГП "Вода Донбасса" (г. Зугрэс).

Список объектов в Шахтерске:

Очистные сооружения Шахтерского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Список объектов в Амвросиевске:

Хлораторная Белояровского водозабора Амвросиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

Реклама

18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" выступили с заявлением, в котором призвали жителей ОРДЛО немедленно эвакуироваться на территорию России.

Читайте еще: