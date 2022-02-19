На Донбассе боевики готовят кровавые теракты: в ГУР назвали список предприятий

Угроза терактов, по данным разведки, сохраняется сразу в нескольких населенных пунктах ОРДЛО.
На Донбассе российские оккупанты готовят террористические акты на ряде предприятий, в совершении которых обвинят Украину.
О том, какие объекты на неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей находятся под угрозой рассказали в Главном управлении разведки Минобороны.
Отметим, что угроза терактов, по данным ГУР, сохраняется сразу в нескольких населенных пунктах ОРДЛО.
Где боевики готовят теракты:
- Филиал №4 ЗАО "Внешторгсервис" - "Енакиевский коксохимпром" (г. Енакиево);
- Филиал №6 ЗАО "Внешторгсервис" - "Ясиновский коксохимический завод" (г. Макеевка);
- Филиал №7 ЗАО "Внешторгсервис" - "Макеевкокс" (г. Макеевка);
- Шахта "Юный коммунар" (н.п. Бунге);
- ГП "Донецкий казенный завод химических изделий" (г. Донецк);
- ОАО "Концерн "Стирол" (г. Горловка);
- Химическое казенное объединение им. В. Петровского (г. Петровское);
- Государственное предприятия "Горловский химический завод" (г. Горловка);
- ООО "ЭЛИС ВТБ-2";
- ПАО Торгово-производственная фирма "Полюс"
- Фильтрационные станции.
Список объектов в Донецке:
- ООО "ДПЗ";
- ОБЪЕДИНЕНИЕ"ВИНТЕРПРОМ";
- Гидроузел №26 "Красная звезда";
- ПУ "Донецкгорводоканал";
- ГП "Вода Донбасса" - хлор;
- Петровский водопроводный узел
- ЧАО "Донецкрыба";
- КО "Холод Плюс";
- Хлораторная шахты "им. М. Горького";
- ОП "ДУТППОРЗ";
- ГП "ДУЭК";
- Хлораторная шахты "17-17 бис";
- Хлораторная шахты "Лидиевка";
- Хлораторная шахты "им. Э. Т. Абакумова"
- Хлораторная шахты "им. М. Ы, Калинина";
- Хлораторная шахты №9 "Капитальная";
- Хлораторная шахты "им. А.Ф.Засядько";
- Хлораторная шахты "им. Челюскинцев";
- Хлораторная ВОК шахты "Заперевальная-2".
Список объектов в Горловке:
- Центральные очистные сооружения Горловского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- Горловская фильтровальная станция №1 Горловского РУЭК КП "Компания "Вода Донбасса";
- Горловская фильтровальная станция №2 Горловского РУЭК КП "Компания "Вода Донбасса";
- Водопроводный узел Горловского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";ООО "Твой производитель";
- ГП "Стирол";
- ГП "Горловский химический завод";
- Приднепровское управление магистральных аммиакопроводов (ПУМА) УГП "Укрхимтрансаммиак".
Список объектов в Дебальцево:
- Хлораторная канализационных очистных сооружений Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- Хлораторная ВНС "Перекачка" Дебальцевского ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
Список объектов в Докучаевске:
- "Государственный резервный фонд ДНР" (управление в г. Докучаевск) (п. Ясный).
Список объектов в Енакиево:
- Филиал №4 "Енакиевский коксохимпром" ЗАО "Внешторгсервис";
- Волынцевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- Состав хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №1 Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- Еникаевская ФС Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- Состав хлора и хлораторная канализационно-очистных сооружений №2 Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
Список объектов в городе Крестовка:
- Кировский Водонапорный узел Енакиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
Список объектов в Макеевке:
- Макеевская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- ПАО "Торгово-производительная фирма "Полюс";
- ООО"ЭЛИС ВТБ-2";
- Склад хлора ОП "Шахта "Яисновская-Глубокая";
- Очистные сооружения "Шахта "Холодная Балка";
- Очистные сооружения ЧПП "Горняк-95";
- Очистные сооружения СП "ВОК ЛШ им. В. И. Ленина";
- Филиал №6 "ЯКХЗ" ЗАО "Внешторгсервис";
- Филиал №7 "Макеевкокс" ЗАО "Внешторгсервис".
Список объектов в Харцызске:
- Филиал №1 "Харцызский сталепроводочный канатный завод "Силур" ООО "Ростэкспоснаб 8";
- Очистные сооружения Харцызского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса";
- Ольховская фильтровальная станция Макеевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса" (пгт. Зуевка);
- ОП "Зуевская ГЭС" РП "Энергия Донбасса" (г. Зугрэс);
- Очистные сооружения ПУ "Зугрэсводоканал" ГП "Вода Донбасса" (г. Зугрэс).
Список объектов в Шахтерске:
- Очистные сооружения Шахтерского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
Список объектов в Амвросиевске:
- Хлораторная Белояровского водозабора Амвросиевского ПУВКХ КП "Компания "Вода Донбасса".
Резкое обострение на Донбассе
В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.
Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.
18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" выступили с заявлением, в котором призвали жителей ОРДЛО немедленно эвакуироваться на территорию России.
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