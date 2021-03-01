На Донбассе в результате подрыва военного авто пострадали 9 бойцов ВСУ

Взрыв произошел в зоне проведения Операции объединенных сил на Приазовье.
В понедельник, 1 марта, на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил возле поселка Водяного на Приазовье в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве пострадали 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Как сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток в Facebook, военных доставили в лечебное учреждение, где им военные врачи оказывают надлежащую медицинскую помощь.
"Сегодня, 1 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевые травмирования", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
Ситуация в зоне ООС на Донбассе:
- Ранее сообщалось, что за сутки на Донбассе оккупанты осуществили семь обстрелов, погиб один украинский военный.
- Неподалеку от населенного пункта Пищевик российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.
- В результате обстрелов противника погиб один украинский воин.
- На Приазовье, в районе населенных пунктов Широкино и Водяное, оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- На этом же направлении был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя было подавлен средствами РЭБ.
- В ответ на обстрелы противника Объединенные силы открывали огонь.