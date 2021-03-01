На Донбассе в результате подрыва военного авто пострадали 9 бойцов ВСУ

9 бойцов ВСУ пострадали в результате взрыва на Донбассе / УНИАН

В понедельник, 1 марта, на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил возле поселка Водяного на Приазовье в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве пострадали 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток в Facebook, военных доставили в лечебное учреждение, где им военные врачи оказывают надлежащую медицинскую помощь.

"Сегодня, 1 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевые травмирования", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Ситуация в зоне ООС на Донбассе: