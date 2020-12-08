На Хмельнитчине в страшном ДТП погибли три человека: названа причина

В результате аварии в Хмельницкой области погибли три человека / Скриншот с hm.npu.gov.ua

В понедельник, 7 декабря, поздно вечером возле въезда в село Кривчик Дунаевецкого района Хмельницкой области легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся, погибли три человека, есть пострадавший.

Около полуночи в ДТП попал Volkswagen Passat B5, погибли 46-летний водитель и два пассажира, 1966 и 1970 года рождения, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Хмельнитчине.

По предварительным сведениям, смертельная авария произошла из-за того, что водитель иномарки не справился с управлением.

"...47-летний пассажир получил телесные повреждения. Его состояние удовлетворительное", – добавили в полиции.

В результате аварии в Хмельницкой области погибли три человека / Скриншот с hm.npu.gov.ua

Справка. Село Кривчик занимает площадь 2 тысячи 935 квадратных километров, а его население по данным переписи, которая была проведена в 2001 году, составляло 609 человек, пишет Wikipedia.