На Львовщине легковушка съехала в кювет и перевернулась, есть жертва

В ночь на понедельник, 28 августа, в селе Виднев Жолковского района Львовской области водитель на легковом автомобиле не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, погиб один человек, шесть — пострадали.

Об этом говорится на странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что авария произошла около 1:30, среди пострадавших двое — дети.

"Водитель автомобиля (ВАЗ-2101 — Ред.) с места происшествия скрылся до приезда полиции. Проводятся мероприятия по установлению места его нахождения", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киеве водитель-иностранец на легковом авто с литовскими номерами насмерть сбил мужчину-велосипедиста, 1976 года рождения. Узнать больше об инциденте можно здесь.