На Киев налетел ураган: молния попала рядом с кафе и устроила жуткий пожар

Погода в Киеве / Главред

Киев вечером, 30 августа, накрыло мощным грозовым ливнем, от удара молнии начался пожар рядом с одноэтажным зданием кафе на проспекте Правды, 66 в Подольском районе.

"По предварительной информации в результате попадания молнии в отдельно размещенное одноэтажное строение начался пожар. В нем находится кафе "Хутор Виноградный". В данный момент к месту возгорания подъезжают пожарные расчеты", – отметили в ГСЧС, передает РБК-Украина.

Позже в ГСЧС уточнили, что в результате непогоды загорелось не здание кафе, а дерево, которое упало на линии электропередач, в то же время была опасность возгорания открытой палатки.

На данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Как сообщают очевидцы, после удара молнии возле Хутора Виноградный было около 30 секунд вспышек, потом слышали хлопок.

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Отметим, погодные условия в столице значительно ухудшились. Сейчас в Киеве гремит гром, и сверкают молнии.

На дорогах столицы образовались потоки воды. Некоторые киевляне, чтобы перейти дорогу, снимают обувь, потому что уровень воды местами выше щиколоток.

Сообщений о подтоплении станций метро или других столичных объектов пока не поступало.

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Главный народный синоптик страны Леонид Горбань рассказал о погоде на осень 2021 года. Так, в сентябре украинцев ждет еще 10 теплых дней. Но затем пойдут дожди и похолодание. Октябрь будет сухим, но с ночными морозами. В ноябре же, по словам синоптика, холода продолжатся. Также ожидаются осадки, в том числе ранний снег.

Горбань также добавил, что зима 2021 года в Украине будет, вероятно, холодной – в декабре возможны сильные морозы и ледяные дожди уже в первой декаде месяца. А во второй - ожидаются небольшие снегопады.