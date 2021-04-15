На Киевщине нашли без вести пропавшего маленького мальчика

Сотрудники Главка Нацполиции по Киевской области удачно окончили активный розыск внезапно исчезнувшего в одном из сел Вышгородского района Богдана Униченко.
В Киевской области без вести пропал двухлетний Богдан Униченко. Как сообщают полицейские в Facebook, мальчик исчез из двора дома по улице Яблоневая в селе Раговка Вышгородского района.
Исчезновение Богдана заметили в 16:30 в среду, 14 апреля. Сперва родители пытались отыскать самостоятельно, однако к вечеру обратились к правоохранителям за помощью.
"Около 21.00 в дежурную часть Ивановского отделения полиции Вышгородского РУП поступило сообщение о том, что в селе Раговка со двора исчез малолетний Богдан Униченко", ‒ рассказали полицейские.
Приметы Богдана: на вид два-три года, рост ‒ 95 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, лицо круглое, глаза серые.
Был одет: синяя шапка с белыми полосками, светло-голубая куртка, коричневые брюки и коричневые ботинки.
Копы просят при получении любой информации о местонахождении обращаться по номеру 102.
В четверг, 15 апреля, в полиции сообщили, что мальчика удалось найти. Он был в изрядно запачканной одежде, испуган и голоден, но, тем не менее, невредим.
Читайте такжеВ Крыму пропал трехлетний ребенок политзаключенного Сулейманова
Напомним, ранее сообщалось:
- В начале лета позапрошлого года в Одессе нашли тело восьмилетнего ребенка -Николая Перчика, которого ранее объявили в розыск.
- Николай был с родителями на пляже Ланжерон, и около четырех часов вечера они забили тревогу – мальчик пропал из поля зрения и его нигде могли найти.
- Лишь к ночи водолазы сумели разыскать Николая, но уже мертвого – его тело нашли на дне моря в десяти метрах от места, где он играл.