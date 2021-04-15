На Киевщине нашли без вести пропавшего маленького мальчика

На Киевщине без вести пропал двухлетний ребенок / facebook.com/Андрей Небытов

В Киевской области без вести пропал двухлетний Богдан Униченко. Как сообщают полицейские в Facebook, мальчик исчез из двора дома по улице Яблоневая в селе Раговка Вышгородского района.

Исчезновение Богдана заметили в 16:30 в среду, 14 апреля. Сперва родители пытались отыскать самостоятельно, однако к вечеру обратились к правоохранителям за помощью.

"Около 21.00 в дежурную часть Ивановского отделения полиции Вышгородского РУП поступило сообщение о том, что в селе Раговка со двора исчез малолетний Богдан Униченко", ‒ рассказали полицейские.

Приметы Богдана: на вид два-три года, рост ‒ 95 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, лицо круглое, глаза серые.

Был одет: синяя шапка с белыми полосками, светло-голубая куртка, коричневые брюки и коричневые ботинки.

Копы просят при получении любой информации о местонахождении обращаться по номеру 102.

В четверг, 15 апреля, в полиции сообщили, что мальчика удалось найти. Он был в изрядно запачканной одежде, испуган и голоден, но, тем не менее, невредим.

Богдан Униченко / Facebook / Андрей Небытов

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