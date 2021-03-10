На Кировоградщине годовалый ребенок замерз насмерть: названа причина

На Кировоградщине погиб маленький ребенок / Скриншот

В начале марта в одном из населенных пунктов Кировоградской области мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении годовалого сына.

Ребенка нашли мертвым на территории населенного пункта, предварительная причина смерти – переохлаждение, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Кировоградщине.

Правоохранители выяснили, что ребенок сам смог выйти из дома, поскольку двери были незаперты.

Мать – 23-летняя девушка – до трагедии уложила сына спать и пошла в гости к соседке, рассказала прабабушка ребенка, у которой они гостили, сообщает ТСН.

Издание узнало, что девушка вернулась домой поздно вечером, и ребенка уже не было дома. Малыша начали искать родственники и соседи, а через несколько часов к поискам подключили правоохранителей. Полицейские для поиска ребенка привезли служебную собаку.

"…В ту ночь выпал снег, и резко похолодало. Мальчик был в памперсе, колготках и футболке. Смерть наступила через несколько часов. Тело ребенка нашли правоохранители в камыше уже на следующий день: это около 200 метров от дома, где жил мальчик. Криков ребенка соседи не слышали", – отмечается в материале.Читайте такжеВсе тело в синяках и ссадинах: на Херсонщине избит 3-летний ребенок