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На Кировоградщине годовалый ребенок замерз насмерть: названа причина

10 марта 2021, 10:12
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В Кировоградской области маленький мальчик сам ушел из дома в памперсе, в колготках и в футболке, выяснили журналисты.

В Кировоградской области погиб маленький ребенок
На Кировоградщине погиб маленький ребенок / Скриншот

В начале марта в одном из населенных пунктов Кировоградской области мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении годовалого сына.

Ребенка нашли мертвым на территории населенного пункта, предварительная причина смерти – переохлаждение, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Кировоградщине.

Правоохранители выяснили, что ребенок сам смог выйти из дома, поскольку двери были незаперты.

Мать – 23-летняя девушка – до трагедии уложила сына спать и пошла в гости к соседке, рассказала прабабушка ребенка, у которой они гостили, сообщает ТСН.

Издание узнало, что девушка вернулась домой поздно вечером, и ребенка уже не было дома. Малыша начали искать родственники и соседи, а через несколько часов к поискам подключили правоохранителей. Полицейские для поиска ребенка привезли служебную собаку.

"…В ту ночь выпал снег, и резко похолодало. Мальчик был в памперсе, колготках и футболке. Смерть наступила через несколько часов. Тело ребенка нашли правоохранители в камыше уже на следующий день: это около 200 метров от дома, где жил мальчик. Криков ребенка соседи не слышали", – отмечается в материале.Читайте такжеВсе тело в синяках и ссадинах: на Херсонщине избит 3-летний ребенок

  • Напомним, в Украине предусмотрена уголовное ответственность за злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком – это ст. 166 Уголовного кодекса.
  • Наказание за такое правонарушение – ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
полиция Кировоградская область
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