"Убийство младенца": в Киеве в пакете выбросили новорожденную девочку

В Киеве в пакете нашли мертвым младенца / Скриншот видео с youtube.com

В пятницу, 1 марта, в Дарницком районе Киева в лесополосе в пакете обнаружили мертвой новорожденную девочку.

Младенца недалеко от улицы Старобориспольская выбросила женщина, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.

По факту случившегося правоохранители начали производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса.

В полиции добавили, что тело ребенка для выяснения причин смерти отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее стало известно, что в Одесской области 24-летняя женщина-жительница Балтского района родила самостоятельно дома девочку, а потом замотала живого младенца в полиэтиленовый пакет и закопала.