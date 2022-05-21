На Луганщине русские не успели убежать от выстрела из украинского гранатомета: яркое видео

На Луганщине русские не успели убежать от выстрела из украинского гранатомета / скриншот из видео и фото УНИАН

В Сети появилось видео, как бойцы ВСУ точным выстрелом подбивают и сжигают российскую технику вместе с оккупантами в городе Рубежное, что на Луганщине.

"В Рубежном оккупанты пытались удрать на технике, но снаряд украинского РПГ был быстрее", - говорится в описании к видео.

В ролике четко видно, как по дороге быстро едет российская военная техника. Ее замечают украинские воины ‒ и немедленно стреляют по машине из ручного противотанкового гранатомета.

Как ни пытались оккупанты скрыться, то снаряд догнал и поразил цель

"Левее, левее. Красота!", ‒ лаконично прокомментировал последовавший за прилетом взрыв голос украинского воина за кадром видео.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что двадцатилетний боец 114-й бригады территориальной обороны Киевской области совершил 21 выстрел из РПГ-7 и фактически заставил российскую колонну остановиться, что дало возможность ВСУ полностью разгромить ее. Во время вторжения в Украину российские войска пытались захватить село Дмитровка Бучанского района Киевской области.

Бригада терробороны остановила врага. Для 90% бойцов 114-й бригады это было первое сражение.

"Вопреки тому, что у них было только устаревшее легкое пехотное оружие, остановили бронеколон русских войск. Это позволило ВСУ в дальнейшем разбить колонну дотла", - рассказали они.

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