На Киевщине колонну оккупантов остановил 20-летний юноша при помощи одного РПГ

Путинские войска пытались захватить село Дмитровка. Им противостояла бригада территориальной обороны, для 90% бойцов которой это было первое сражение.
Двадцатилетний боец 114-й бригады территориальной обороны Киевской области совершил 21 выстрел из РПГ 7 и фактически заставил российскую колонну остановиться, что дало возможность ВСУ полностью разгромить ее.
Как говорится в сюжете БЦТВ, во время вторжения в Украину российские войска пытались захватить село Дмитровка Бучанского района Киевской области. Бригада терробороны остановила врага. Для 90% бойцов 114-й бригады это было первое сражение.
"Вопреки тому, что у них было только устаревшее легкое пехотное оружие, остановили бронеколон русских войск. Это позволило ВСУ в дальнейшем разбить колонну дотла", - говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, в Николаевской области российские оккупанты хотели расстрелять тридцать мирных жителей одного из сел. Помешали таким намерениям Десантно-штурмовые войска Украины.
В Ирене под Киевом 26-летний Сергей Кряж самостоятельно уничтожил технику оккупантов. За это российские военные его расстреляли.
Другие новости:
- В одной точке Украины вторжение РФ захлебнулось, ВВС опубликовало карты
- Если РФ выживет в Украине: названы страны, которые могут стать следующими жертвами Путина
- Путину нужны не люди, а территории: эксперт объяснил, зачем оккупанты равняют с землей Мариуполь