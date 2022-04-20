На Киевщине колонну оккупантов остановил 20-летний юноша при помощи одного РПГ

Двадцатилетний боец совершил 21 выстрел из РПГ 7 / скриншот

Двадцатилетний боец 114-й бригады территориальной обороны Киевской области совершил 21 выстрел из РПГ 7 и фактически заставил российскую колонну остановиться, что дало возможность ВСУ полностью разгромить ее.

Как говорится в сюжете БЦТВ, во время вторжения в Украину российские войска пытались захватить село Дмитровка Бучанского района Киевской области. Бригада терробороны остановила врага. Для 90% бойцов 114-й бригады это было первое сражение.

"Вопреки тому, что у них было только устаревшее легкое пехотное оружие, остановили бронеколон русских войск. Это позволило ВСУ в дальнейшем разбить колонну дотла", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в Николаевской области российские оккупанты хотели расстрелять тридцать мирных жителей одного из сел. Помешали таким намерениям Десантно-штурмовые войска Украины.

В Ирене под Киевом 26-летний Сергей Кряж самостоятельно уничтожил технику оккупантов. За это российские военные его расстреляли.

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