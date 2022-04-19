Под Николаевом оккупанты хотели казнить 30 заложников, но их спасли украинские десантники

ВСУ спасли заложников под Николаевом / Фото t.me/Tsaplienko

В Николаевской области российские оккупанты хотели расстрелять тридцать мирных жителей одного из сел. Помешали таким намерениям Десантно-штурмовые войска Украины.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Захватчики подозревали, что местные жители рассказывали украинским военным о местах расположения российских колонн. Людей взяли в заложники.

"Они прошлись по домам и вывели на улицу около 30 односельчан. В основном мужчин, но там были и женщины. Связали скотчем руки за спиной, поставили всех на колени. Требовали признаться в корректировке или выдать того, кто помогал информацией для ВСУ. Мы молчали", - рассказал один из жителей села.

По его словам, оккупанты начали стрелять над головами.

"Женщины плакали и просили, чтобы их отпустили. От чего изверги окончательно разозлились и озверели. Их командир сказал, если через пять минут ему не назовут имя корректировщика, он прикажет расстрелять всех", - сказал местный житель.

Украинские военные спасли заложников. 80-я бригада ДШВ ударила по оккупантам. Потери врага составили: 25 военных и несколько единиц техники, включая командно-штабную машину.

Фото t.me/Tsaplienko

Фото t.me/Tsaplienko

Как сообщал Главред, в Ирене под Киевом 26-летний Сергей Кряж самостоятельно уничтожил технику оккупантов. За это российские военные его расстреляли.

Напомним, за сутки 18 апреля противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожила семь воздушных целей российских оккупантов. В частности, ВСУ уничтожили вражеский истребитель Су-30, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты.

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