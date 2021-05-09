На Львовщине придумали, как решить проблему рухнувшего моста

Теперь жители села и окружающих населенных пунктов смогут пешком пройти этот участок моста. Длина пешеходной зоны составляет 25 метров.
Автодорожные службы Львовской области обустроили пешеходную зону для перехода через рухнувший 3 мая мост неподалеку от села Гаек, сообщил в Facebook замглавы Львовской облгосадминистрации Юрий Бучко.
"Вниманию жителей Львовского района! Служба автомобильных дорог в Львовской области обустроила пешеходный переход мостом вблизи села Гаек. Так, в течение нескольких дней соответствующую секцию моста расчищали, засыпали грунтом и песком", - заявил чиновник.
По его словам, теперь жители села и окружающих населенных пунктов смогут пешком пройти этот участок моста. Длина пешеходной зоны составляет 25 метров.
- Ранее Главред писал о том, что проект восстановления моста через реку Западный Буг, который обрушился 3 мая, уже в ближайшее время будет готов, после этого будет оперативно определен подрядчик и в максимально короткие сроки начнутся строительные работы.
Автор: Екатерина Трохимчук