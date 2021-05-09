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На Львовщине придумали, как решить проблему рухнувшего моста

9 мая 2021, 22:07
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Теперь жители села и окружающих населенных пунктов смогут пешком пройти этот участок моста. Длина пешеходной зоны составляет 25 метров.

Во Львовской области через мост сделали переход

Автодорожные службы Львовской области обустроили пешеходную зону для перехода через рухнувший 3 мая мост неподалеку от села Гаек, сообщил в Facebook замглавы Львовской облгосадминистрации Юрий Бучко.

"Вниманию жителей Львовского района! Служба автомобильных дорог в Львовской области обустроила пешеходный переход мостом вблизи села Гаек. Так, в течение нескольких дней соответствующую секцию моста расчищали, засыпали грунтом и песком", - заявил чиновник.

По его словам, теперь жители села и окружающих населенных пунктов смогут пешком пройти этот участок моста. Длина пешеходной зоны составляет 25 метров.

  • Ранее Главред писал о том, что проект восстановления моста через реку Западный Буг, который обрушился 3 мая, уже в ближайшее время будет готов, после этого будет оперативно определен подрядчик и в максимально короткие сроки начнутся строительные работы.
мост Львовская область
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