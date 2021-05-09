На Львовщине придумали, как решить проблему рухнувшего моста

Во Львовской области через мост сделали переход

Автодорожные службы Львовской области обустроили пешеходную зону для перехода через рухнувший 3 мая мост неподалеку от села Гаек, сообщил в Facebook замглавы Львовской облгосадминистрации Юрий Бучко.

"Вниманию жителей Львовского района! Служба автомобильных дорог в Львовской области обустроила пешеходный переход мостом вблизи села Гаек. Так, в течение нескольких дней соответствующую секцию моста расчищали, засыпали грунтом и песком", - заявил чиновник.

По его словам, теперь жители села и окружающих населенных пунктов смогут пешком пройти этот участок моста. Длина пешеходной зоны составляет 25 метров.