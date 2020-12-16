На ММК имени Ильича рассказали, как пандемия сказалась на его работе

Гендиректор ММК имени Ильича Тарас Шевченко / Скриншот

На Мариупольском металлургическомкомбинате (ММК) имени Ильича Группы Метинвест адаптировались к условиям работы в период пандемии коронавируса. Об этом в ходе виртуального пресс-тура рассказал гендиректор предприятия Тарас Шевченко.

Он отметил, что в связи с пандемией в весенние месяцы 2020 года на ММК имени Ильича были вынуждены снизить объемы производства, поскольку в мире снизился спрос на производимую комбинатом продукцию. Однако летом объемы производства восстановились.

"Сейчас комбинат работает на проектных параметрах. Пандемия коронавируса внесла коррективы не только в объемы производства, но и, в том числе, в возможность реализации экологических проектов. В частности, очередную газоочистку самой крупной доменной печи на предприятии придется начать на пару месяцев позже запланированного графика – не с 1 января 2021, а в конце марта", - рассказал Тарас Шевченко.

Как объяснил Шевченко, такая ситуация сложилась по причине того, что ранее не было возможности для подготовки юридической документаци.

"Нельзя было провести общественные слушания, заседания городского совета из-за запрета на сбор людей… Понимая эти сложности, мы принимаем соответствующие меры как организационного характера, так и касающиеся обеспечения безопасности людей для того, чтобы обеспечить и нормальную работу на производстве, и продолжить реализовывать инвестиционные проекты", - пояснил Шевченко.

Напомним, ранее Группа Метинвест завершила крупнейший экологический проект в истории независимой Украины - реконструкции аглофабрики ММК имени Ильича, инвестиции в который составили более 160 миллионов долларов США.