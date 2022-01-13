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На обед - 7 литров борща: супруги на Львовщине воспитывают 16 детей

13 января 2022, 16:55

Многодетная мать рассказала, как живет их семья.

На Львовщине супруги воспитывают 16 детей / УНИАН

Во Львовской области супружеская пара воспитывает 16 детей. Старшему их сыну – 19 лет, а самому младшему – всего 4 месяца.

42-летняя Галина Цицей в интервью "Униан" рассказала, что она с мужем воспитывают 7 девушек и 9 мальчиков. С семьей они проживают в 6-комнатном доме на окраине села Добрячина возле Червонограда Львовской области.

Муж женщины частный предприниматель, многодетная мать раньше тоже работала, однако в последнее время ухаживает за детьми. Галина Цицей говорит, что они с мужем из многодетных и религиозных семей. Она добавляет, что супруги сразу решили, что будут рожать всех детей, которых им дает Бог.

Детей называли библейскими именами

Своих детей супруги называли библейскими именами. Последнего сына назвали в честь врача, принимавшего у женщины роды.

"Детей у нас шестнадцать: 19-летний Павел, 17-летняя Анита, 16-летний Яков, 15-летняя Елизавета, 13-летняя Тавита, 12-летняя Лоида, 11-летний Даниил, 10-летний Матвей, 8-летний Вениамин, 7-летняя Галина, 6-летняя Евникия, 5-летний Семен, 4-летний Рувим, 3-летний Марк, 2-летняя Руфина и новорожденный Олежик, ему всего четыре недели", — говорит многодетная мать.

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Ничего не запрещают, но следят за детьми

Галина Целей добавляет, что среди детей бывают разные ситуации, однако супруги пытаются их научить быть терпеливыми друг к другу. Женщина утверждает, что они ничего не запрещают своим детям, но следят за тем, что они смотрят и чем интересуются.

Вениамин и Галина Цицей / фото Facebook Вениамин Цицей

"У нас в семье действуют железные правила. Например, нельзя ругаться. А если уж так случилось, значит обязательно должны извиниться. Мы учим, чтобы старшие детки уступали меньшем. Например, бывает, дети сорятся за какую-то мелочь, за какую-то игрушку... Учим их, чтобы любили друг друга, не обижали, но вместе с тем стараемся сделать так, чтобы дети не скрывали ничего от нас, даже как что-то нехорошо сделали", – говорит женщина.

На обед - 7 литров борща

Галина Целей говорит, у ее детей разные вкусы, но все одинаково любят вареники.

"На обед варим, в среднем, литров семь борща. Не всегда все съедаем за раз, бывает, что и остается. Если вареники – то лепим их все вместе с девочками, дети очень любят это блюдо. В общем, у детей разные вкусы, бывает, что и перебирают — кто-то любит бульон, кто-то другое просит приготовить. На завтрак обычно молочная каша. Ее все едят. Старшие девочки любят что-то выпекать", — говорит женщина.

Многодетная мать добавляет, что люди иногда не понимают, почему у них столько детей, однако супруги не обращают на это внимания.

Ранее мы рассказывали, что Галина родила уже 16-го ребенка. Роды состоялись 16 декабря, во время которых на свет появился мальчик. Теперь в семье 9 сыновей и 7 дочерей.

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Автор: Сергей Кущ
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новости Львова многодетная семья
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