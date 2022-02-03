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На Одесчине мужчина раскопал могилу, чтобы посмотреть на разложившийся труп начальника

3 февраля 2022, 10:45
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В суде злоумышленник свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Он объяснил, что он работал по найму у покойного, погибшего в июле 2020 года.

Могила, лопата
На Одесчине мужчина раскопал могилу бывшего начальника / Коллаж фото УНИАН

Саратский районный суд (Одесская область) приговорил мужчину к условному сроку наказания, разрывшему могилу бывшего начальника и разбившего гроб с его трупом. Такая информация содержится в официальных документах.

Следствие установило, что 6 августа 2020 года в 22.00 он пришел на кладбище, которое расположено в Татарбунарах, возле автодороги "Татарбунары-Арциз", где был похоронен его бывший работодатель. Будучи весьма обиженным на покойного, мужчина лопатой раскопал могилу и уничтожил крышку гроба.

"Он убедился, что в гробу реально полуразложившийся труп его бывшего начальника. И закопал могилу. Но гробу у головы покойного он оставил резиновые перчатки", ‒ сказано в приговоре.

В суде злоумышленник свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Он объяснил, что он работал по найму у покойного, погибшего в июле 2020 года. Могилу он раскопал и разбил гроб ‒ для того, чтобы увидеть лицо усопшего.

Суд признал мужчину виновным в осквернении могилы и приговорил к двум годам тюремного заключения условно. Кроме того, он должен будет пройти курс лечения от психических расстройств.

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Напомним, ранее в Одессе подростки надругались над могилами на одном из кладбищ. Свои действия они фиксировали на мобильное устройство.

При этом тинейджеры нецензурно выражались и курили сигареты. Кроме того, неадекватные молодые люди также помочились на могилы умерших.

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