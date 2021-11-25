На Волыни мужчину заживо похоронили в могиле - он в реанимации

Мужчина выбрался из могилы / НПУ

В Волынской области мужчину заживо закопали в "могиле", которую до этого вынудили вырыть собственными руками.

Как сообщает Нацполиция в четверг, 25 ноября, потерпевший поссорился со своими должниками.

"Чтобы "порешать" вопрос, должник обратился к общим знакомым. Назначив пострадавшему встречу по месту жительства одного из местных жителей, двое граждан в течение трех часов его избивали. При этом они стреляли из оружия над головой мужчины, отобрали его телефон и автомобиль. В дальнейшем вывезли его на кладбище. Применяя физическую силу, заставили потерпевшего выкопать "могилу" и забросали его землей", - сказано в сообщении.

К счастью, мужчине удалось выбраться из "могилы". Он в реанимации.

Копы уже задержали двух местных жителей 23-х и 30-ти лет и сообщили о подозрении по статьям о разбое и незаконном завладении транспортным средством. За содеянное им может грозить до десяти лет тюрьмы.

Напомним, в Кривом Роге двое 15-летних подростков напали на 48-летнюю женщину, избили, изнасиловали и ограбили ее, а потом отправились развлекаться в ночной клуб. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

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