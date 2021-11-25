УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Волыни мужчину заживо похоронили в могиле - он в реанимации

25 ноября 2021, 21:10
Прослушать новость
Остановить

За содеянное им может грозить до десяти лет тюрьмы.

Мужчина выбрался из могилы / НПУ

В Волынской области мужчину заживо закопали в "могиле", которую до этого вынудили вырыть собственными руками.

Как сообщает Нацполиция в четверг, 25 ноября, потерпевший поссорился со своими должниками.

"Чтобы "порешать" вопрос, должник обратился к общим знакомым. Назначив пострадавшему встречу по месту жительства одного из местных жителей, двое граждан в течение трех часов его избивали. При этом они стреляли из оружия над головой мужчины, отобрали его телефон и автомобиль. В дальнейшем вывезли его на кладбище. Применяя физическую силу, заставили потерпевшего выкопать "могилу" и забросали его землей", - сказано в сообщении.

К счастью, мужчине удалось выбраться из "могилы". Он в реанимации.

Копы уже задержали двух местных жителей 23-х и 30-ти лет и сообщили о подозрении по статьям о разбое и незаконном завладении транспортным средством. За содеянное им может грозить до десяти лет тюрьмы.

Напомним, в Кривом Роге двое 15-летних подростков напали на 48-летнюю женщину, избили, изнасиловали и ограбили ее, а потом отправились развлекаться в ночной клуб. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Читайте также:

viber
новости Волыни
Сейчас вы просматриваете новость «На Волыни мужчину заживо похоронили в могиле - он в реанимации». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Украине резко рухнули цены на топливоВ Украине резко рухнули цены на топливо Приметы на 24 ноября: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в бедуПриметы на 24 ноября: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в беду В Украину нагрянет резкое похолодание и завалит снегомВ Украину нагрянет резкое похолодание и завалит снегом Крутой вираж судьбы и удача в конце: о чем предупреждает Скорпионов гороскоп на декабрь 2021Крутой вираж судьбы и удача в конце: о чем предупреждает Скорпионов гороскоп на декабрь 2021 Мокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первойМокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первой
21:26

На Украину надвигаются метели и морозы

21:21

Лукашенко обвинил США в попытке "развязать войну"

21:10

На Волыни мужчину заживо похоронили в могиле - он в реанимацииВидео

20:50

Врач пояснил, чем нужно утолять жажду зимой

20:29

Смертельное ДТП в Харькове: фура раздавила такси, есть жертвыВидео

Реклама
20:24

Промоутер Усика назвал условия проведение реванша с ДжошуаВидео

20:12

Астролог назвала самые судьбоносные дни для Тельцов в декабре 2021

20:07

В Одессе поставили памятник коронавирусу с женским половым органомФотоВидео

20:04

У Байдена отговаривают Путина от вторжения в Украину и готовят крушащие санкции против РФ – СМИВидео

20:02

У жителя Николаева за долги по коммуналке отобрали машинуВидео

19:47

В Ровенской области пациенту ампутировали ноги из-за коронавирусаВидео

19:46

Кулеба готов провести откровенный разговор с Лавровым: названа главная тема

19:23

Как почистить микроволновку в домашних условиях – простые и действенные способы

19:12

Смертельное ДТП в Харькове: допросили мать "мажора" на InfinitiВидео

19:07

Гороскоп на завтра 26 ноября 2021: Близнецам – козни недругов, Львам – судьбоносная встречаВидео

19:03

Союзники Украины в ФРГ готовят удар по СП-2 и планируют сорвать запуск трубы в последнюю минутуВидео

18:55

Как Россия ремнями привязывает себя к Донбассумнение

18:47

Чтобы не спали на земле: как активист делает кровати для кошек и собак из автомобильных шин

18:42

"Большая стройка" Зеленского создает Спецфонд для развития авиа и ж/д инфраструктуры

18:36

В Киеве в жилом доме прогремел мощный взрыв, шел густой дым

Реклама
18:31

Вирастюк в образе Капитана Америки рассказал, кем на самом деле являются нардепыВидео

18:31

Приметы на 26 ноября: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста и как не попасть в бедуВидео

18:23

Топ-3 знака зодиака, которым Новый год 2022 принесет головокружительные перемены в жизни

18:01

В США спустя 20 лет исследований начнут испытания вакцины против болезни АльцгеймераВидео

17:51

Избивали и морили голодом: 6-летний мальчик умер страшной смертью из-за отца и мачехиВидео

17:45

День памяти жертв Голодомора 2021: дата, история и мероприятия

17:42

Ушел из жизни советский актер - звезда фильмов Гардемарины, вперед! и 12 стульев

17:23

Гордон показал момент съемки "героического" фото на дне рождения у ШустераВидео

17:07

Как встречать год Тигра по знаку зодиака, чтобы привлечь удачу и необычайное везение с деньгами

16:59

Синоптики предупредили украинцев о погодной аномалии на Новый годВидео

16:53

Артур Логай признался, кто из его семьи влюблен в его партнершу по Танцам со звездами Анну КарелинуВидео

16:47

5 популярных продуктов, которые нельзя мыть перед приготовлением

16:44

В Ковеле на Волыни 73-летняя бабушка на скутере протаранила бус

16:35

Россия активно перебрасывает войска и технику в оккупированный Крым – BloombergВидео

16:24

Для национального авиаперевозчика по программе Зеленского "Большая стройка" Airbus поставит 22 самолета – СМИ

16:22

Кто представит Украину на церемонии Оскар-2022: подробности, трейлер и когда выйдет фильмВидео

16:14

У Зеленского сделали заявление, введут ли в Украине военное положение из-за вторжения войск РФВидео

16:11

В Украине вводят в оборот "новогодние" пять гривень: как будет выглядеть новая монета

15:57

Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко

15:49

Во Львове от инсульта внезапно умер 18-летний второкурсникВидео

Реклама
15:44

Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий бракВидео

15:44

"Живой Кен" дерзко обнажил необъятную грудь после операции по смене пола

15:34

В Луцке жестоко избили таксиста и бросили умирать на кладбищеВидео

15:33

Корабли, ПТРК и боеприпасы: Украина получила от США мощную военную поддержку для сдерживания РоссииВидео

15:06

В "Дії" уже можно получить COVID-сертификат на основе ПЦР-теста: инструкция

14:52

Меню на Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по днямВидео

14:47

TAYANNA в костюме Евы показала обжигающе горячее фото с отдыха

14:45

Во сколько обойдется новогодний стол 2022: цена удивитВидео

14:23

Львовская область отказывается покидать "красную" зону

14:20

"Нападение не вывело нас из строя": ЕС объявил о шаге от победы в ситуации с мигрантами в БеларусиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять