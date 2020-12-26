На Полтавщине в поезде Укрзализныци сгорели люди / ГСЧС

На Полтавщине произошла трагедия. Вечером в пятницу, 25 декабря, на территории структурного подразделения Центра механизации путевых работ АО Укрзализныци по улице Горького в селе Копылы Полтавского района загорелся вагон.

"В 20:56 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о пожаре на территории производственного предприятия. Загорелся вагон, стоявший отдельно", — рассказали в ГСЧС Полтавщины.

По информации, пожарным, прибывшим на вызов, сотрудники предприятия сообщили, что в вагоне может находиться четыре человека.

Тушили пожар более трех часов: локализовали пламя в 22:58, о ликвидации сообщили в 00:27. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания.

В вагоне выгорело внутреннее оборудование, облицовка стен и потолка.

"Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили без признаков жизни двух мужчин 1973 рождения. Для выяснения причин смерти тела направили в Полтавский областного бюро судебно-медицинской экспертизы", — уточнили в ДСНС.

По предварительной информации, вагон использовали как место отдыха для работников ремонтной бригады. Причины пожара выясняются.

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