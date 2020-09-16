На трассе Киев-Чоп шесть автомобилей превратились в месиво после ДТП

Авария парализовала объездную дорогу Львова.
На трассе Киев-Чоп 16 сентября произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали сразу шесть транспортных средств.
Как информирует полиция Львовской области, ДТП парализовало объездную дорогу Львова.
Авария произошла около 14:00 в районе села Виннички Пустомытовского района.
" Сама по себе авария не серьезная, но масштабная. Предварительно несерьезные повреждения получили четыре человека. Все пострадавшие были в двух машинах", - сообщили в полиции.
Столкнулись два грузовика, два микроавтобуса и два легковых автомобиля. Все машины двигались в попутном направлении.
На место аварии прибыла следственно-оперативная группа Пустомытовского отдела полиции.
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