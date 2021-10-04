На уроке труда школьнику "заехали" стульчиком в висок, учитель не отреагировал

Ребенок получил травму прямо во время урока / УНИАН

В новомосковской школе под Днепром ученик 9 класса получил серьезную травму головы прям на уроке труда. Но на инцидент никто из учителей не отреагировал и даже не отправил парня в медпункт. Сейчас ребенок находится под присмотром врачей на лечении, рассказала тетя школьника Татьяна Скляр в Facebook-сообществе БАТЬКИ SOS.

По словам женщины, на уроке трудов 9-классники делали стульчики. Один парень "по-приколу" решил бросить сиденье стульчика, как бумеранг, по классу. Но объект попал в голову племяннику Татьяны - прямо в область виска.

"Учитель это увидев, не придал никакого значения. Скорую никто не вызвал, к медсестре не отвели", - говорит женщина.

После этого ее племянник просидел еще два урока и написал бабушке, что ему плохо, тошнит и очень болит голова. Та в свою очередь сообщила классному руководителю, чтобы педагог отвела его к медсестре. И лишь после обращения родственницы ученика отвели к медику.

"Медсестра промерила давление - 145/90 было через два урока после удара. Его отпустили домой, дома болела голова сильно, тошнило, штормило, было больно смотреть по сторонам. Сделали МРТ и были у невролога - сотрясение мозга. Руководство школы, классный руководитель и родители мальчика с родителями племянника не связывались", - написала Татьяна.

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В комментариях семье пострадавшего парня советуют написать заявление в полицию.

Также нужно добиваться, чтобы руководство учебного заведения приняло меры по устранению причин и наказало тех, кто действовал не по инструкции.

Ранее Главред писал о том, что в столице ученик 4 класса принес в свою школу неизвестную смесь и разбрызгал на перемене. Как следствие, 12 ученикам стало плохо - они жаловались на тошноту и головную боль.

Дирекция школы срочно вывела класс на улицу, вызвали скорую, спасателей и полицию.