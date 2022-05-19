УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Волыни мальчик молился, чтобы от болезни Путина никто не подобрал лекарств: Сеть покорило видео

19 мая 2022, 17:04

"Боже, останови планы Путина, и если у него болезнь, сделай, чтобы люди не придумали от нее каких-то лекарств" - с огромным пылом молился маленький мальчик.

Путин, мульчик
Мальчик молился, чтобы от болезни Путина никто не подобрал лекарств / Скриншот из видео / ua.depositphotos.com

Пользователей украинского сегмента Сети растрогал видеоролик, на котором мальчик из Луцка молится о том, чтобы от болезней, от которых страдает российский диктатор Владимир Путин, никогда не нашлось лекарств. Соответствующие кадры появились на странице местного издания "12 канал" в Facebook

Мальчик ‒ как пишут журналисты, ему 11 лет ‒ одиннадцати в церкви "Дом Евангелия" во время службы просил у Господа, чтобы от заболевания, которые диагностировали у Путина, медики и фармацевты не сумели придумать лекарств.

"Боже, останови планы Путина, и если у него болезнь, сделай, чтобы люди не придумали от нее каких-то лекарств, которые бы могли приостановить ее ненадолго. Будь с нами! Аминь", – сказал мальчик.

Читайте такжеПутина ждет мучительная смерть: мольфар предсказал итог войны в Украине

Напомним, ранее мольфарка Елена Стеценко заявила, что против Владимира Путина объединились абсолютно все украинские маги – биоэнергеты, экстрасенсы, черные ведуны и мольфары, постоянно поддерживающие связь.

"Не только мольфары объединились, а объединились абсолютно все – биоэнергеты, экстрасенсы, черные ведуны, все объединились. Мы все имеем связь между собой, время и повременно молимся за Украину. У нас два часа один экстрасенс молится, два часа – второй. То есть проводят обряды и всяческие мероприятия для того, чтобы скорее закончилась эта неправомерная война", – сказала Стеценко.

Против президента РФ, говорит мольфарка, совершают специальные обряды и читают молитвы.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
молитва Владимир Путин новости Волыни
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:07

Полякова жестко осадила Федишин за новое скандальное заявление

17:59

Годовалый ребенок умер после зверского изнасилования: новые факты о дикости оккупантовВидео

17:26

Берег Северского Донца стал кладбищем для 485 оккупантов и 70 единиц техникиВидео

17:25

Ждите погодных "сюрпризов": украинцев удивили прогнозом на лето-2022Видео

17:20

Победа Украины и последняя война России: у Зеленского назвали план поддержки для КиеваВидео

Реклама
17:14

Гороскоп на лето 2022: чего ожидать водным знакам зодиака – проблемы, путешествия или счастье в любви

17:10

Приметы на 20 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:04

На Волыни мальчик молился, чтобы от болезни Путина никто не подобрал лекарств: Сеть покорило видео

16:57

Ад в Изюме: рашисты изнасиловали троих девятилетних девочек на глазах у материВидео

16:51

"Она патриот и гражданин России": Лев Лещенко назвал причину побега Пугачевой в Израиль

16:51

Дадут ли Украине вооружения, способные наносить удар по территории Россиимнение

16:45

Манипулирует голодом: РФ поставила миру наглый ультиматум

16:35

Секретарь СНБО Данилов рассказал, как изменилась помощь союзников Украины за время войныВидео

16:34

Виталий Портников. Украинцы вернут Крым и ДонбассВидеоблоги

16:30

ВСУ выходят на госграницу на Харьковщине: рашистов выбили из 23-х населенных пунктовВидео

16:18

Украина в ЕС, вне НАТО и договор с РФ по Крыму и Донбассу: Италия подала в ООН "мирный план"Видео

16:00

Хрустящий ролл из лаваша с грибной начинкой: самый вкусный рецепт за 5 минутВидео

15:59

Цены на АЗС рекордно взлетели: подорожал бензин, дизель и автогазВидео

15:53

"Это не вопрос нескольких месяцев или лет": Шольц заявил, что для Украины "нет короткого пути в ЕС"

15:44

"Прилетел язвительный ответ": Боня выложила не лучшее фото Собчак в Каннах

Реклама
15:42

УЗ жалуется на сотни гниющих оккупантов - Россия не хочет их забиратьВидео

15:33

Рашисты в панике: партизаны устроили взрывы в Мелитополе, Арестович рассказал подробностиВидео

15:30

Забирать авто у пьяных водителей и отдавать их ВСУ: в Раду внесли законопроектВидео

15:16

21-летний оккупант на суде попросил прощения у женщины за убийство ее мужа: она ответила

15:12

"Изолировали от группы": после концерта Шевчука к нему за кулисы пришли силовики

14:51

Украина мобилизует все ресурсы для реализации плана восстановления страны - Кубраков

14:44

Армия Украины отбила все атаки войск РФ на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направленияхВидео

14:41

СБУ задержала планировавшего диверсии на Днепропетровщине брата скандального Олега ЦареваВидео

14:37

Новолуние в июне 2022: что нужно делать, чтобы привлечь удачу и благополучие

14:31

Не кораблями едиными: новейший русский военный спутник сгорел в атмосфере

14:00

Во Львове спасли 15-летнюю харьковчанку, которая попала под обстрел фосфорными бомбами

14:00

"Нам все равно, сколько уничтожать стран": в РФ пригрозили миру ядерной войнойВидео

13:56

Эксперт пояснил, почему путинский блицкриг в Украине жестоко провалился

13:46

Люди из стали и трусость Германии: почему Украина должна выстоять в войне с Россиеймнение

13:40

Не давать козырей Путину: Украина требует от Европы конкретики по вступлению в ЕСВидео

13:13

Кремлевский "фюрер" расстроил свою "Еву Браун": отношения Кабаевой и Путина дали трещину

13:00

Гороскоп на завтра 20 мая 2022: Львам – семейные проблемы, Стрельцам – осуществление желаний, Рыбам – враги

12:58

В Черкассах сделали боевую вышиванку для украинской армии: красочные фото

12:55

ВСУ сбили атаку войск РФ под Изюмом: враг не может окружить Донбасс и переходит в оборону – ЖдановВидео

12:29

Из Беларуси домой вернули 14-летнего подростка, похищенного оккупантами из ЧерниговщиныФото

Реклама
12:20

"Воительница" из Норвегии: экс-депутат парламента приехала сражаться за Украину

12:12

Немногие выжившие убегали: журналист рассказал об успешной контратаке ВСУ на Харьковщине

12:03

Планы России провалились: Украина может отвоевать и Крым, и Донбасс – НАТОВидео

11:35

Польша передаст Украине 250 тысяч тонн бензина: когда начнутся поставкиВидео

11:29

Распад России: когда и какие территории могут "уплыть" от РФмнение

11:26

Оккупанты разрушили более 4 тысяч жилых домов в Киевской области – Тимошенко

11:20

Капитуляция Москвы и вывод войск: Арестович назвал условия для примирения Украины и России

11:14

Если Украина будет в НАТО, Путин не рискнет нанести по ней ядерный удар – посол в ФРГВидео

10:52

Уступок Путину не будет: Подоляк потребовал вывода войск РФ из Украины

10:13

Тяжелое оружие Запада для ударов по армии России: танки из Польши уже у ВСУ в Харьковской областиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять