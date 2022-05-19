На Волыни мальчик молился, чтобы от болезни Путина никто не подобрал лекарств: Сеть покорило видео

Мальчик молился, чтобы от болезни Путина никто не подобрал лекарств / Скриншот из видео / ua.depositphotos.com

Пользователей украинского сегмента Сети растрогал видеоролик, на котором мальчик из Луцка молится о том, чтобы от болезней, от которых страдает российский диктатор Владимир Путин, никогда не нашлось лекарств. Соответствующие кадры появились на странице местного издания "12 канал" в Facebook

Мальчик ‒ как пишут журналисты, ему 11 лет ‒ одиннадцати в церкви "Дом Евангелия" во время службы просил у Господа, чтобы от заболевания, которые диагностировали у Путина, медики и фармацевты не сумели придумать лекарств.

"Боже, останови планы Путина, и если у него болезнь, сделай, чтобы люди не придумали от нее каких-то лекарств, которые бы могли приостановить ее ненадолго. Будь с нами! Аминь", – сказал мальчик.

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Напомним, ранее мольфарка Елена Стеценко заявила, что против Владимира Путина объединились абсолютно все украинские маги – биоэнергеты, экстрасенсы, черные ведуны и мольфары, постоянно поддерживающие связь.

"Не только мольфары объединились, а объединились абсолютно все – биоэнергеты, экстрасенсы, черные ведуны, все объединились. Мы все имеем связь между собой, время и повременно молимся за Украину. У нас два часа один экстрасенс молится, два часа – второй. То есть проводят обряды и всяческие мероприятия для того, чтобы скорее закончилась эта неправомерная война", – сказала Стеценко.

Против президента РФ, говорит мольфарка, совершают специальные обряды и читают молитвы.

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