УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Волыни у урожая картофеля обнаружили рак: нельзя есть даже животным

14 октября 2021, 08:32
Прослушать новость
Остановить

Местный фермер был шокирован результатами экспертизы.

О болезни картофеля фермер узнал случайно / Скриншот с видео

В одном из сел на Волыни у урожая картофеля обнаружили рак. Болезнь подтвердили в лаборатории.

Фермер вызвал специалиста, чтобы сделать документы для продажи овощей. Результаты исследования мужчину шокировали, пишет "ТСН".

"Сказали, не скармливать скоту и самим не есть. Но я ем — и ничего", — рассказывает фермер Анатолий Михайлевский.

О том, что у его урожая рак, мужчина узнал случайно. Когда вызвал специалиста, чтобы сделать документы для продажи овощей в соседнюю Беларусь.

Скриншот с видео

Выяснилось, его картофель болен, поэтому ни продавать, ни есть его нельзя. Даже животным.

Реклама

Рак картофеля — только растительное заболевания

В фитосанитарной лаборатории говорят, что на Волыни такой случай фиксируют его впервые. Наиболее характерным признаком заболевания является образование наростов — на корневой шейке, клубнях. Откуда взялась болезнь, фермер понятия нет. На поле, где он выращивал картофель, ввели карантин.

"В течение 20 лет фермер не имеет права продавать и на семена картофель высаживать. На соседних территориях люди имеют тоже должны поменять картофель на сорта, более устойчивые к этим болезням", — рассказала руководительница Ковельской РГА Ольга Черен.

Местные жители свою картошку теперь осматривают тщательнее и думают, что делать с требованиями. Сколько продлится карантин, специалисты пока не говорят. Отмечают, что все будет зависеть от того, появятся на территории села новые случаи.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области в городе Пирятин в киоске возле автовокзала мужчина купил сосиску в тесте с червями. Позже в Пирятинском городском совете сообщили, что заведение, где туристу продали испорченный товар, прекратило свою деятельность.

Автор: Сергей Кущ
viber
картофель новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «На Волыни у урожая картофеля обнаружили рак: нельзя есть даже животным». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День девочек 2021: прикольные картинки и милые поздравления к праздникуДень девочек 2021: прикольные картинки и милые поздравления к празднику Украину накроет мокрым снегом и дождями: где и когда ждать непогодыУкраину накроет мокрым снегом и дождями: где и когда ждать непогоды В Херсонской области с 15 октября вводят "красную" зону карантинаВ Херсонской области с 15 октября вводят "красную" зону карантина Надя Дорофеева игриво задрала свитер и засветила упругую грудь и пресс в нежном образеНадя Дорофеева игриво задрала свитер и засветила упругую грудь и пресс в нежном образе В Украине хотят усилить карантин: транспорт и кафе только при наличии COVID-сертификатаВ Украине хотят усилить карантин: транспорт и кафе только при наличии COVID-сертификата

Последние новости

08:32

На Волыни у урожая картофеля обнаружили рак: нельзя есть даже животным

08:00

Сваты возвращаются: появился трейлер 7 сезона

07:29

При осмотре тела Полякова нашли неизвестное вещество и деньги: в МВД сообщили новые детали Видео

06:30

Астролог рассказал, что приводит в бешенство каждый из знаков зодиака

06:20

Почему важно остановить "носокизацию" Дня защитника Украины мнение

Реклама
05:52

Зеленского, Путина, Меркель и Макрона ждет диалог по Донбассу: эксперт сделал прогноз на переговоры Видео

05:40

Самый счастливый пирог удачи на Покров Пресвятой Богородицы 2021: рецепт выпечки за 20 минут Видео

05:30

Статья Медведева и военная операция России: бывший глава СБУ раскрыл сценарий Москвы против Украины

05:30

Злата Огневич в прозрачной сетке поманила "булочками" и рассказала, зачем пошла на Холостячку

04:14

Какой орех полезнее всего для сердца и сосудов - ответ диетолога

03:10

Меню на Покров Пресвятой Богородицы: что нужно готовить Видео

02:39

Покров Пресвятой Богородицы: душевные поздравления и картинки к празднику

02:37

Диетолог назвала продукты, которые можно есть на ночь

02:31

В Минздраве настаивают на продлении школьных каникул - что известно Видео

01:53

День защитника Украины: поздравления, картинки и открытки к празднику

01:46

Как связаны перец и здоровье кишечника с сердцем - ответ эксперта

01:15

В Минцифре объяснили, почему в мобильном приложении Дія так мало услуг Видео

00:20

Приметы на 14 октября: что нельзя делать женщинам на Покров Пресвятой Богородицы Видео

13 октября, среда
23:57

Высокий уровень опасности: пять областей на грани попадания в "красную" зону Видео

23:25

Выяснилось, кому будут колоть бустерные прививки от коронавируса

Реклама
23:05

В Норвегии мужчина застрелил людей из лука Фото Видео

22:54

Туристам назвали cамые безопасные города мира для путешествий

22:42

Появилось видео последних минут жизни нардепа Полякова Видео

22:06

В Черном море военный корабль Украины терпит бедствие

21:56

"Такое было в Италии": Ляшко рассказал о мощной атаке штамма Дельта в Украине Видео

21:37

Киев сковали предпраздничные пробки: какие улицы нужно объехать

21:24

В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет Видео

21:08

В США сообщили подробности визита Нуланд в Россию

21:02

Участник шоу "Танці з зірками" собрался баллотироваться в президенты Украины Видео

20:38

Комаровский рассказал, на сколько заразен человек после прививки от COVID Видео

20:32

Диетолог поведала, почему важно включать в рацион рыбу

20:05

Вакцинация станет обязательной не только для учителей и чиновников: в МОЗ обновили список

20:00

Пафос заявлений и дорогой пиар: чем для нашей страны закончился саммит Украина-ЕС

19:47

В "скорой" скончался иностранец, которого отказывались принимать больницы

19:46

"Вы убиваете Рождество!": зрители и Маколей Калкин открестились от провального перезапуска Один дома Видео

19:43

В Украине смертность от COVID-19 резко выросла: обнародована новая статистика Видео

19:25

Украина предложила России сыграть в "Игру в кальмара": шансов у РФ маловато

18:53

"Началась постепенная откачка": Путин обвинил Украину в воровстве российского газа

18:51

Власти Львова ужесточают карантин: что попадет под запрет

18:36

Газпром продолжит рубить поставки газа в Европу: у Путина разразились заявлением о кризисе в ЕС Видео

Реклама
18:31

Больная печень: два признака на коже, которые сигнализируют о проблемах Видео

18:20

Умер первый директор Чернобыльской АЭС Видео

18:08

Самый вкусный и быстрый пирог из лаваша: готовить всего 15 минут Видео

18:06

Власти Киева поведали, уйдут ли школьники на каникулы раньше Видео

18:04

Диета при слабоумии: употребление всего лишь столовой ложки этой пищи каждый день может снизить риск Видео

17:47

Нине Матвиенко- 74 года: кто поздравил, что подарила дочь, и какую мечту осуществила певица

17:44

Сколько сохраняется иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом - ответ ученых

17:33

"У меня нет карантина": в маршрутке Харькова поругались полицейский, водитель и пассажиры Видео

17:20

На Украину надвигается опасный смог: когда ждать Видео

17:05

Ухаживали старшие дети в возрасте 5 и 7 лет: в Мукачево мать забыла о больном младенце

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять