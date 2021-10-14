На Волыни у урожая картофеля обнаружили рак: нельзя есть даже животным

О болезни картофеля фермер узнал случайно / Скриншот с видео

В одном из сел на Волыни у урожая картофеля обнаружили рак. Болезнь подтвердили в лаборатории.

Фермер вызвал специалиста, чтобы сделать документы для продажи овощей. Результаты исследования мужчину шокировали, пишет "ТСН".

"Сказали, не скармливать скоту и самим не есть. Но я ем — и ничего", — рассказывает фермер Анатолий Михайлевский.

О том, что у его урожая рак, мужчина узнал случайно. Когда вызвал специалиста, чтобы сделать документы для продажи овощей в соседнюю Беларусь.

Скриншот с видео

Выяснилось, его картофель болен, поэтому ни продавать, ни есть его нельзя. Даже животным.

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Рак картофеля — только растительное заболевания

В фитосанитарной лаборатории говорят, что на Волыни такой случай фиксируют его впервые. Наиболее характерным признаком заболевания является образование наростов — на корневой шейке, клубнях. Откуда взялась болезнь, фермер понятия нет. На поле, где он выращивал картофель, ввели карантин.

"В течение 20 лет фермер не имеет права продавать и на семена картофель высаживать. На соседних территориях люди имеют тоже должны поменять картофель на сорта, более устойчивые к этим болезням", — рассказала руководительница Ковельской РГА Ольга Черен.

Местные жители свою картошку теперь осматривают тщательнее и думают, что делать с требованиями. Сколько продлится карантин, специалисты пока не говорят. Отмечают, что все будет зависеть от того, появятся на территории села новые случаи.

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