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На Юге Украины ВСУ сорвали попытку вывести группу разведки врага и уничтожили 51 оккупанта

9 мая 2022, 07:10

Защитники Украины уничтожили две реактивные системы залпового огня, танк, зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С, два беспилотника и вертолет.

Украинские военные в Киевской области
За сутки ВСУ ликвидировали 51 оккупанта / Reuters

За минувшие сутки на Херсонском и Николаевском направлениях существенных изменений в позициях на линии столкновения не произошло. При этом защитники Украины вовремя обнаружили и сорвали попытку противника вывести группу разведки. В результате боя со стороны врага есть убитый, раненый и пленный.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

"Ударив в начале суток системами залпового огня по Николаеву, враг продолжал терроризировать другие южные регионы ракетными ударами в течение всего дня. Над Херсонской и Одесской областями были сбиты беспилотные разведчики Орлан-10 и ударный носитель ракет Форпост соответственно", - говорится в сообщении.

Одесскую область враг в течение суток атаковал ракетами 9 раз, преимущественно с применением авиации. Шесть ракет были уничтожены силами противовоздушной обороны.

В результате ударов была повреждена электроподстанция ​​и газопровод, разрушены несколько частных домов и повреждены зоны отдыха. Есть пострадавшие.

Потери армии РФ за сутки составили:

  • 51 оккупант;
  • 2 реактивные системы залпового огня;
  • танк;
  • зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С;
  • 2 БПЛА,
  • вертолет.

"Получено подтверждение о потерях врага накануне – это еще 56 рашистов, еще 3 реактивных системы залпового огня, 3 БТРа, 2 единицы автомобильной техники, а также существенно поврежден радиолокационный артиллерийский разведывательный комплекс Зоопарк 2", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов не исключил, что российские оккупанты могут открыть второй фронт. На данный момент уровень угрозы для Одессы со стороны российских военных остается достаточно высоким.

Чтобы открыть второй фронт, армии РФ нужно высадить десант и усилить группу войск, которая находится в Приднестровье.

"Поэтому и обстрелы Одессы продолжаются и могут быть усилены в ближайшее время", - заявил Жданов.

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