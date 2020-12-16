На Закарпатье за отличное ВНО школьникам заплатят по 50 тыс. грн

За отличное ВНО предусмотрено вознаграждение / УНИАН

В городе Мукачево Закарпатской области одобрили проект программы развития образования городской территориальной общины на 2021-2023 годы, в который включены выплаты выпускникам школ за особые достижения в учебе.

"Все выпускники 2021 года получат 1000 гривен денежного вознаграждения, а за высший балл по внешнему независимому оцениванию по крайней мере по одному предмету — 50 тысяч гривен. Учителя учеников, сдавших хотя бы одно ВНО на 200 баллов, также получат денежное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен", - сообщает Громадське со ссылкой на сообщение отдела образования Мукачевского горсовета.

Отметим, в бюджете населенного пункта предусмотрены выплаты для учащихся, отлично сдавших государственную итоговую аттестацию в форме ВНО, — до 15 тысяч гривен. Программа также предусматривает выплаты стипендиатам горсовета — 20 лучшим спортсменам и 20 лучшим ученикам.

На школьные выплаты в бюджете города запланировали более 3,9 миллиона гривен. В горсовете уточняют, что в 2019-2020 учебном году в городе школы окончили около 1100 учеников, из них четверо сдали хотя бы одно ВНО на 200 баллов.

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