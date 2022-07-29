Нацбанк запретил обменникам выставлять табло с курсом валют: в чем причина

НБУ ужесточил требования к обменникам / коллаж УНИАН

В пятницу, 29 июля, Нацбанк значительно ужесточил свои требования к пунктам обмена валют - с сегодняшнего дня все операции должны фиксироваться на видео, а информацию о курсах запрещено выставлять на табло, пишет официальный сайт регулятора.

По информации, для повышения конкуренции и увеличения предложения наличной валюты с мая 2022 году уже ослаблены ряд ограничений в этом сегменте для банков - чтобы снизить спекулятивное давление и объемы "банкоматного туризма".

Но появились негативные тенденции в работе обменных пунктов, которые начали искусственно повышать курс валют.

"Такое повышение курса выглядит безосновательным на фоне относительной стабилизации спроса и предложения в безналичном сегменте валютного рынка и может свидетельствовать об исключительно спекулятивных подходах к небанковским учреждениям", - говорится в сообщении.

Какие требования для обменников ужесточили

Информация в курсах купли и продажи должна подаваться в стандартном виде - копии приказа, которая размещается на кассах. Информировать о курсах вне касс запрещено, в том числе привлекая внимание любыми цифровыми значениями или символами (табло).

Обменники снова обязаны подавать информацию в Реестр помещений, в которых осуществляются валютные операции, которые предусматривают использование наличных денег в национальной или иностранной валютах.

Процесс купли-продажи валют должен осуществляться с обязательным видеонаблюдением. Также НБУ пересмотрит технические требования к кассам.

Для усиления контроля информация об используемых терминалах будет передаваться в Национальный банк. Это позволит усилить налоговую дисциплину, поскольку обменники уклоняются и практически не платят налог на прибыль

Нацбанк поднял курс доллара

Национальный банк Украины в четверг, 21 июля, увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте украинского финансового регулятора.

Тем не менее, как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

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