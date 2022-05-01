Наказание за агрессию: у Зеленского предупредили о "Нюрнберге 2.0" для верхушки РФ

Михаил Подоляк рассказал о неотвратимости наказания для российских оккупантов.
Российских чиновников за развязывание войны против Украины и совершении страшных преступлений ждет "Нюрнбергский трибунал 2.0".
Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в сервисе микроблогов Twitter.
"Глядя на состав Совета Безопасности РФ и на отдельных пропагандистов, имею один вопрос: интересно, кто как будет вести себя на Нюрнбергском трибунале 2.0? Кто будет давать показания и активно сотрудничать со следствием, а кто просто не сможет пережить поражение? Ваши предположения?"- написал советник руководителя ОП.
Наказание за агрессию РФ
Украина хочет добиться наказания России юридическим путем через Международный суд ООН, Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека.
3 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил, что МУС начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности в результате российского вторжения в Украину.
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