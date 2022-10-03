"Нам сказали отступать, но вам не говорить": "ЛНРовцы" жалуются на то, что россияне их кинули

Россияне во время бегства пытались кинуть "ЛНРовцев" / Коллаж Reuters, Генштаб ВСУ

Российские оккупанты бросили "ЛНРовцев" на фронте, а сами начали отступать, скрывая это от них. Мобилизированные из "ЛНР" должны были остаться на фронте. Об этом рассказали сами же оккупанты, видео уже разлетелось в Сети.

"ЛНРовцы" утверждают, что их постоянно просили "продержаться еще" день-два. И так продлилось около двух недель.

Недавно россияне поделились секретом, что они будут отступать назад.

"Вспомни Дробышево. Это благо, что россияне не скоты, а подошли и тихонечко: "Нам сказали отступать, только вам не говорить, что мы отступаем. Чтобы мы ночью чюхнули, а вы чтобы и не знали", - вспомнил боевик.

Он предполагает, что "ЛНРовцев" хотели оставить лишь для того, чтобы они прикрывали убегающих россиян.

Россияне во время бегства пытались кинуть "ЛНРовцев" / Скриншот

Освобождение Лимана

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины подняли украинский флаг на въезде в Лиман Донецкой области. Видео бойцы опубликовали 1 октября в сети.

На видео наши защитники закрепили украинский флаг на городской стеле в Лимане.

"1 октября. Разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашу землю. Лиман. Все будет Украина", - говорит боец.

Отметим, российские генералы уже начали устраивать публичные разборки из-за бегства оккупационных войск из Лимана Донецкой области.

С критикой на руководство Минобороны РФ обрушился бывший командующий 58-й армией, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, который является депутатом Госдумы. Истерику он закатил в эфире пропагандистского ток-шоу на росТВ.

Главред сообщил о том, что ВСУ заявили, что свобождение силами обороны Украины Лимана Донецкой области открывает защитникам дорогу на Сватово, Кременную и Северодонецк на Луганщине. Украинские войска прорвали оборону профессиональной армии оккупантов БАРС и одержали серьезную психологическую победу.

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