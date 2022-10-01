"Я просто позвонил попрощаться": оккупант рассказал жене о тяжелом положении армии РФ на фронте

Оккупант пожаловался жене, что его подразделение попало в окружение / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват разговора между оккупантом и его женой. Военный позвонил из Украины домой, чтобы попрощаться.

Захватчик, находясь в тяжелом моральном состоянии, сказал, что его подразделение оказалось в кольце, шансов выжить у них мало. При этом он попросил жену никому не рассказывать о сложной ситуации путинской армии.

"Мы в кольце, Люб. Нам [конец] (неценз., - ред.) скоро. Люб, я просто позвонил попрощаться. Никому, слышишь? Никому не говори вообще. Тут [ужас] (неценз., - ред.) короче полный. Нам осталось вообще, с моей группы, с разведгруппы…мы еле пришли. Дай я с тобой наговорюсь хотя бы две минуты. Мне уже [все равно] (неценз., - ред.) на эту связь. Пускай пеленгуют. Пускай сюда прилетит", – жалуется оккупант.

Жена оккупанта, в свою очередь, сказала, что кремлевская пропаганда говорит о том, что что у армии РФ в Украине все хорошо – они "держатся и стоят на смерть".

Где конкретно сейчас находится оккупант, не сообщается, но известно, что сейчас путинская армия находится в кольце в Лимане Донецкой области. 30 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в районе Лимана Вооруженные силы Украины окружили российских оккупантов. Вражеские подразделения попали в котел.

Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что Вооруженные силы Украины, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль город Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.

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