"Напоминает ситуацию в районе Балаклеи": Гиркин назвал следующее направление удара ВСУ

Гиркин назвал следующие направление удара ВСУ / скриншот, УНИАН

Бывший главарь боевиков "ДНР", российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что после Харьковщины ВСУ могут взяться за освобождение Запорожской области.

Так он прокомментировал заявление "главы" Запорожской ВГА Рогова о сосредоточении беспрецедентных сил ВСУ на его направлении.

"Быть может, силы там и не так велики, как представляется Рогову, но я точно знаю - там и у нас - ни достаточных сил, ни сколько-нибудь укрепленных позиций не было до самого недавнего (неделя назад времени). И - в целом - ситуация сильно напоминает ту, что была в районе Балаклеи ту же неделю назад", - написал Гиркин в соцсетях.

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Напомним, количество населенных пунктов, которые уже удалось освободить украинским защитникам в Харьковской области, достигло 300.

В целом Вооруженные силы Украины по состоянию на это время уже деоккупировали на Харьковщине 3 800 квадратных километров территории. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

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