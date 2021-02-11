Нардепы предложили выгнать из Рады журналистов 112 Украина, ZIK и NewsOne

Депутаты предлагают временно приостановить аккредитацию для отдельных журналистов / УНИАН

Народные депутаты предлагают временно приостановить аккредитацию для работы в Верховной Раде журналистов телеканалов, попавших под санкции.

В парламенте зарегистрирован соответствующий проект постановления о применение ограничительных мер в отношении журналистов каналов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Меры предусмотрены проектом постановления "О временном приостановлении аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации при органах государственной власти Украины, в отношении которых применены санкции указом президента Украины № 43/2021" О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 Февраль 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (№ 5057).

Отметим, что среди авторов проекта многие депутаты из фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Владимир Вятрович, Николай Княжицкий, из фракции Голос - Роман Лозинский, Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская из группы За будущее - Игорь Гузь.

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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина: