Нардепы предложили выгнать из Рады журналистов 112 Украина, ZIK и NewsOne

В парламенте зарегистрирован проект постановления о применение ограничительных мер в отношении журналистов.
Народные депутаты предлагают временно приостановить аккредитацию для работы в Верховной Раде журналистов телеканалов, попавших под санкции.
В парламенте зарегистрирован соответствующий проект постановления о применение ограничительных мер в отношении журналистов каналов 112 Украина, ZIK и NewsOne.
Меры предусмотрены проектом постановления "О временном приостановлении аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации при органах государственной власти Украины, в отношении которых применены санкции указом президента Украины № 43/2021" О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 Февраль 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (№ 5057).
Отметим, что среди авторов проекта многие депутаты из фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Владимир Вятрович, Николай Княжицкий, из фракции Голос - Роман Лозинский, Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская из группы За будущее - Игорь Гузь.
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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.