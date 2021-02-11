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Нардепы предложили выгнать из Рады журналистов 112 Украина, ZIK и NewsOne

11 февраля 2021, 12:28

В парламенте зарегистрирован проект постановления о применение ограничительных мер в отношении журналистов.

Рада,зал
Депутаты предлагают временно приостановить аккредитацию для отдельных журналистов / УНИАН

Народные депутаты предлагают временно приостановить аккредитацию для работы в Верховной Раде журналистов телеканалов, попавших под санкции.

В парламенте зарегистрирован соответствующий проект постановления о применение ограничительных мер в отношении журналистов каналов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Меры предусмотрены проектом постановления "О временном приостановлении аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации при органах государственной власти Украины, в отношении которых применены санкции указом президента Украины № 43/2021" О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 Февраль 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (№ 5057).

Отметим, что среди авторов проекта многие депутаты из фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Владимир Вятрович, Николай Княжицкий, из фракции Голос - Роман Лозинский, Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская из группы За будущее - Игорь Гузь.

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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:

  • 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZiK.
  • Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
  • В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.
санкции Верховная Рада ZIK NewsOne 112 Украина
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