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"Нашествие голодных людишек": Зеленский рассказал, чем его шокировали оккупанты

2 ноября 2022, 22:37

Зеленский в ужасе рассказал, что он был шокирован, как россияне матом общаются с родителями.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью чешскому телевидению рассказал, чем его больше всего удивили российские оккупанты, после прихода в нашу страну.

По словам президента, он не ожидал, чтобы в ХХІ веке россияне были способны на такую немыслимую жестокость, которую они проявили в Украине.

"Но оказалось, что они способны. Это не совсем о человеческих шагах. Это было нашествие голодных злых людей. Они похожи были на диких, потому что убивали за зонтик, чайник или унитаз. Где их держали, какое у них образование, как их воспитывали. Такое ощущение, что этих людей продолжались в ямах, клетках или за решеткой, а затем освободили и сказали: идите и убивайте", – сказал глава государства.

Он отметил, что большинство российских оккупантов очень неграмотны, о чем свидетельствуют перехваты телефонных разговоров захватчиков с их родственниками в РФ.

Зеленский в ужасе рассказал, что он был шокирован, как россияне матом общаются с родителями.

"Я русский язык знаю гораздо лучше, чем те люди, которые общались (в перехваченных разговорах. – ред.). Если они так с родителями общаются, тогда понятно, почему они себя так ведут. Это необразованные и невоспитанные звери, и все. Я занимался бизнесом и знал россиян, но я не знал, что внутри у них может быть такое - демон, дьявол. Нелюди", - подытожил глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание платформы для поддержки украинской экономики, в частности энергетической сферы, вроде контактной группы в формате "Рамштайн". Украина начала строить экономическую платформу во главе с ЕС и МВФ, а также министром финансов США.

Напомним, Зеленский вечером 31 октября ответил президенту России Владимиру Путину на циничные удары по Украине. Зеленский заявил, что россияне не смогут давить на украинцев с помощью ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры и продолжат нести потери.

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