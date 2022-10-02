Наступление на Киев: в ВСУ рассказали об угрозе и приоритетах Путина

ВСУ, Сергей Наев / facebook.com/JointForcesCommandAFU

Российский диктатор Владимир Путин никогда не откажется от намерений захватить всю Украину, включая столицу.

Как сказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире телемарафона, на данный момент нет угрозы наступления россиян на Киев.

"Эти шансы (наступления на Киев - ред.) есть, конечно. Потому что он (Путин - ред.) никогда не откажется от своих намерений захватить Украину и непосредственно столицу нашего государства. Она действительно находится в приоритетах его преступных планов", - сказал он.

Однако на данный момент нет угрозы того, что россияне снова попытаются наступать на Киев. Так, накопления врагом сил для вторжения не наблюдается.

"Что будет в дальнейшем - это все зависит от его (Путина - ред.) решений, а также от наличия сил и средств", - сказал Наев.

Генерал-лейтенант рассказал, что сейчас ведется работа, чтобы сделать невозможным повторное наступление оккупантов на Киев.

По его словам, военные учитывают предыдущий опыт ведения боевых действий в Киевском направлении и делают все необходимое для укрепления обороны.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что Россия изменила тактику в войне против Украины. Он отметил, что захватчики атакуют ракетами мирные города, пытаясь запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы оно пошло на некоторые уступки Москве.

Также ранее Подоляк заявил, что мир устал не от поддержки Украины, а от действий российской верхушки. По его словам, мир устал от личных "комплексов Путина".

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