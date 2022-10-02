УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Наступление на Киев: в ВСУ рассказали об угрозе и приоритетах Путина

2 октября 2022, 21:55

На данный момент нет угрозы того, что россияне снова попытаются наступать на Киев, говорит Сергей Наев.

ВСУ, Сергей Наев
ВСУ, Сергей Наев / facebook.com/JointForcesCommandAFU

Российский диктатор Владимир Путин никогда не откажется от намерений захватить всю Украину, включая столицу.

Как сказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире телемарафона, на данный момент нет угрозы наступления россиян на Киев.

"Эти шансы (наступления на Киев - ред.) есть, конечно. Потому что он (Путин - ред.) никогда не откажется от своих намерений захватить Украину и непосредственно столицу нашего государства. Она действительно находится в приоритетах его преступных планов", - сказал он.

Однако на данный момент нет угрозы того, что россияне снова попытаются наступать на Киев. Так, накопления врагом сил для вторжения не наблюдается.

"Что будет в дальнейшем - это все зависит от его (Путина - ред.) решений, а также от наличия сил и средств", - сказал Наев.

Генерал-лейтенант рассказал, что сейчас ведется работа, чтобы сделать невозможным повторное наступление оккупантов на Киев.

По его словам, военные учитывают предыдущий опыт ведения боевых действий в Киевском направлении и делают все необходимое для укрепления обороны.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что Россия изменила тактику в войне против Украины. Он отметил, что захватчики атакуют ракетами мирные города, пытаясь запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы оно пошло на некоторые уступки Москве.

Также ранее Подоляк заявил, что мир устал не от поддержки Украины, а от действий российской верхушки. По его словам, мир устал от личных "комплексов Путина".

Читайте также:

война в Украине ВСУ Сергей Наев
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:55

Наступление на Киев: в ВСУ рассказали об угрозе и приоритетах Путина

21:36

"РФ – аутсайдер": у Зеленского назвали главное условие завершения войны в УкраинеВидео

20:52

Генерал ВСУ Наев рассказал, как и когда закончится войнаВидео

20:50

Старший сержант Дианов: "садисты в Еленовке морили нас голодом"Видеоблоги

20:47

ВСУ выбивают россиян на юге: взорваны склады и позиции вместе с десятками оккупантовВидео

Реклама
20:18

Папа римский Франциск начинает прозревать?мнение

20:15

Путин нафантазировал новые "границы" аннексированных территорий Украины: что известноВидео

20:14

Куда делась "вторая армия профессионалов": у Зеленского отреагировали на рекордные потери РФВидео

20:10

Приметы на 4 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы в дом привлечь деньги и достатокВидео

20:02

Тайный сын короля Чарльза III показал последнее письмо к Елизавете II: "Я был разочарован"Видео

19:44

Путину ищут замену: в РФ назвали неожиданного кандидата в преемникиВидео

19:30

Чтобы картошка не прорастала: "золотые" правила, которые вас удивятВидео

19:04

Гороскоп на завтра 3 октября 2022: Львам – предательство, Девам – зависть, Стрельцам – деньги

19:02

Макрон срочно позвонил Зеленскому: что пообещал президент ФранцииВидео

18:58

Гиркин взвыл после бегства оккупантов из Лимана и заговорил о поражении РФ в войнеВидео

18:52

Украинский боксер Усик находится на передовой: его менеджер рассказал подробности

18:40

Без него не обходится никто: в Украине рекордно взлетел в цене продукт, который есть в каждом домеВидео

18:27

ВСУ уничтожили новейший самолет Су-34 "элитной" авиадивизии РФВидео

18:10

Самая вкусная закуска из винограда: быстрый рецепт, который заменит маслиныВидео

17:42

Диверсии, капитуляция и ядерный удар: Путин озвучил 3 следующих шага в войне - New York TimesВидео

Реклама
17:40

"Большой успех": в ФРГ восхитились ВСУ, которые освободили ЛиманВидео

17:28

Леся Никитюк заголила грудь в неприличном декольте в объятиях шикарного блондина

17:22

В Украине разгуляется стихия: синоптики рассказали, когда ударит штормВидео

16:59

Путин устроил чистки: выгнал командующего округом за провалы в УкраинеВидео

16:59

"Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО": в США назвали условие вступления Украины в НАТОВидео

16:53

Белла Хадид вышла топлес на подиум: модель произвела фурор голым платьем из необычного материалаВидео

16:42

"Я не могу простить": Киркоров разрыдался у гроба Моисеева и сделал признание

16:33

"Позорище, полный бред": оккупанты жалуются на металлолом вместо танковВидео

16:31

"Наши прогнозы сбылись": Путин уже не контролирует ситуацию в стране - АрестовичВидео

16:19

Ремонт влетит в копейку: как нельзя использовать микроволновку

16:08

Жесткий октябрь ждет Украину: астролог назвала даты, когда будут самые ужасающие дниВидео

16:04

Андрей Пионтковский. Путин в полном отчаянииВидеоблоги

15:48

РФ нарвется на мощную ответку Запада в случае применения ядерного оружия – ГончарВидео

15:09

Приметы на 3 октября: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы в дом беду не принестиВидео

15:08

Папа Римский призвал Путина прекратить насилие и смерти в Украине и не допустить ядерной войныВидео

15:01

Заливаются водкой прямо на плацу: в Сети показали подготовку путинских "чмобиков"Видео

14:53

Украинские военные полностью зачистили Лиман - ЗеленскийВидео

14:32

ВСУ пошли вперед: взорван штаб РФ в Бериславе, уничтожены оккупанты в ХерсонеВидео

14:23

Ничего не получат даже родные: стало известно кому покойный Моисеев завещал все свое имущество

14:08

Скандальная конгрессвумен Спартц проголосовала против выделения США $12,3 млрд УкраинеВидео

Реклама
14:04

Потап рассказал, о чем писал ему сын в первые дни войны из подвала: "Как это выдержать?"Видео

14:01

ВСУ освободили еще один населенный пункт в Херсонской областиВидео

13:36

Что вы увидели первым: тест по картинке определит насколько вы психически сильный человек

13:34

Уникальный джем на зиму от простуды и болезней: простой рецепт для домашней аптечкиВидео

13:07

"Не тот человек, который за себя выдает": в разведке рассказали об исчезновении настоящего Путина

12:58

ВСУ пойдут на Россию и Беларусь, если Путин посмеет нанести ядерный удар по Украине – СоскинВидео

12:47

Девять стран НАТО поддержали вступление Украины в АльянсВидео

12:12

Магазинный или развесной: как выбрать качественный творог

11:59

Путин не будет применять по Украине стратегическое ядерное оружие - ГончарВидео

11:47

В России уже готовят отстранение Путина от власти – ГУРВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять