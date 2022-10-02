Наступление на Киев: в ВСУ рассказали об угрозе и приоритетах Путина

На данный момент нет угрозы того, что россияне снова попытаются наступать на Киев, говорит Сергей Наев.
Российский диктатор Владимир Путин никогда не откажется от намерений захватить всю Украину, включая столицу.
Как сказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире телемарафона, на данный момент нет угрозы наступления россиян на Киев.
"Эти шансы (наступления на Киев - ред.) есть, конечно. Потому что он (Путин - ред.) никогда не откажется от своих намерений захватить Украину и непосредственно столицу нашего государства. Она действительно находится в приоритетах его преступных планов", - сказал он.
Однако на данный момент нет угрозы того, что россияне снова попытаются наступать на Киев. Так, накопления врагом сил для вторжения не наблюдается.
"Что будет в дальнейшем - это все зависит от его (Путина - ред.) решений, а также от наличия сил и средств", - сказал Наев.
Генерал-лейтенант рассказал, что сейчас ведется работа, чтобы сделать невозможным повторное наступление оккупантов на Киев.
По его словам, военные учитывают предыдущий опыт ведения боевых действий в Киевском направлении и делают все необходимое для укрепления обороны.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что Россия изменила тактику в войне против Украины. Он отметил, что захватчики атакуют ракетами мирные города, пытаясь запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы оно пошло на некоторые уступки Москве.
Также ранее Подоляк заявил, что мир устал не от поддержки Украины, а от действий российской верхушки. По его словам, мир устал от личных "комплексов Путина".
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