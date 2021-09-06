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"Не пугайте людей": Сенцов указал на ошибку президентской кампании Порошенко

6 сентября 2021, 18:30

Он высказал мнение, что не видит возможности, чтобы Порошенко снова пришел к власти, поскольку у него большой антирейтинг.

Олег Сенцов
Олег Сенцов дал совет бывшем президенту Петру Порошенко / Фото krymr.com

Бывший политзаключенный и режиссер из оккупированного Крыма Олег Сенцов уверен, что экс-президенту Петру Порошенко вместо того, чтобы принимать участие в выборах еще раз, нужно "воспитать" нового патриотического политического лидера

"Ему надо было, возможно, кого-то взять из своей партии или другой и вырастить нового политика. Затем сказать: вот наш новый лидер. А Порошенко был бы ментором. Это можно отойти и стать серым кардиналом украинской политики. Для этого надо отступить от каких-то амбиций. А Порошенко хочет реванша и к нему готовится. Кто-то говорил, что Петр Алексеевич не верит, что он изберется. Я считаю, что он верит и к этому готовится", - сказал Олег Сенцов в интервью Украинской правде.

Также он высказал мнение, что не видит возможности, чтобы Порошенко снова пришел к власти, поскольку у него большой антирейтинг. Команда же пятого президента не меняет свою риторику и продолжает выстраивать стратегию своей безальтернативности.

"Надо меняться, не делать секту, не пугать людей, кругом враги, только мы здесь стоим. Они так не изберутся. Они будут постоянно на уровне 13% -15% и дальше будут проигрывать во втором туре. И все будет по кругу", - считает Сенцов.

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По мнению кинорежиссера, должен появиться другой единый лидер из патриотического круга, который не будет ассоциироваться с Порошенко или с другими, и Петр Алексеевич скажет: "вот человек, мы будем за него топить как партия". И вокруг которого все объединятся.

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По словам Сенцова, "это единственный путь".

При этом кинорежиссер увевен, что есть много вменяемых людей, из которых за несколько лет можно "вырастить лидера". И это "не обязательно ребята, могут быть и девушки".

Ранее Главред писал о том, что бывший узник Кремля Олег Сенцов, который в сентябре 2010 года вернулся в Украину из плена России, отреагировал на санкции СНБО против кума Путина Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

"Не сомневаюсь, что санкции против Медведчука и Ко готовились еще во времена Порошенко, а Зеленский просто нагло этим воспользовался", — написал Олег Сенцов в

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