Сенцов высказался о санкциях против Медведчука

Сенцов отреагировал на санкции СНБО / УНИАН

Бывший узник Кремля Олег Сенцов, который в сентябре 2010 года вернулся в Украину из плена России, отреагировал на санкции СНБО против кума Путина Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

"Не сомневаюсь, что санкции против Медведчука и Ко готовились еще во времена Порошенко, а Зеленский просто нагло этим воспользовался", — написал Олег Сенцов в Facebook.

И хотя с его поста однозначно непонятно, против кого направлен этот троллинг — Порошенко или Зеленского — люди из окружения пятого президента уже успели возмутиться этим постом украинского режиссера.

"Вам это не подходит...", — прокомментировала пост Сенцова депутат от фракции Европейская Солидарность София Федина.

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