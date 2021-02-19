Сенцов высказался о санкциях против Медведчука

Бывший узник Кремля отреагировал на сегодняшние санкции против Виктора Медведчука и его супруги телеведущей Оксаны Марченко.
Бывший узник Кремля Олег Сенцов, который в сентябре 2010 года вернулся в Украину из плена России, отреагировал на санкции СНБО против кума Путина Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
"Не сомневаюсь, что санкции против Медведчука и Ко готовились еще во времена Порошенко, а Зеленский просто нагло этим воспользовался", — написал Олег Сенцов в Facebook.
И хотя с его поста однозначно непонятно, против кого направлен этот троллинг — Порошенко или Зеленского — люди из окружения пятого президента уже успели возмутиться этим постом украинского режиссера.
"Вам это не подходит...", — прокомментировала пост Сенцова депутат от фракции Европейская Солидарность София Федина.
Санкции в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.
Автор: Екатерина Трохимчук