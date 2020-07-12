"Не разделяя на своих или чужих": дипломаты сделали заявление о Волынской трагедии

Украина и Польша вспомнили жертв Волынской трагедии / УНИАН

Посольство Украины в Польше заявило, что 11 июля украинцы и поляки совместно почтили память жертв Волынской трагедии, "не деля их на своих или чужих".

"11 июля — совместная боль украинцев и поляков. Сегодня вместе с польским народом мы чтим жертв Волыни, не разделяя их на своих или чужих. Это было и остается нашей общей болью. В межвоенный период, во время и сразу после Второй мировой войны, украинский и польский народы переживали драматические нечеловеческие времена", - говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

По словам дипломатов, между странами существовали надуманные источники вражды, которые сейчас уже остались в прошлом.

Читайте такжеТаинственная смерть: в Польше нашли трупы двух украинцев-заробитчан"Источником взаимной вражды еще до Второй мировой войны была непродуманная национальная политика тогдашней власти Речи Посполитой, проявленные польскими политиками и осадниками на Волыни легкомыслие и отсутствие уважения к правам граждан украинской национальности на культивирование собственных национальных и религиозных традиций. Украинцы на территории тогдашней Второй Речи Посполитой ощутили на себе попытки стереть их национальное сознание и подчинить ее господствующей национальности — то есть польской, часто из-за репрессий, зачистки, разрушение храмов и мест их памяти", — говорится в сообщении.

Представители посольства публично осудили "любые проявления насилия, ведущих к человекоубийству на этнической почве".

"Нет никакого оправдания умышленным преступлениям против мирного населения. Мы молимся за невинно убиенных. И сегодня вместе с Польшей и польским народом строим партнерские отношения и добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении и вере в наше общее европейское будущее", — говорится в заявлении.

Напомним, в Польше решили создать Институт правды и музей жертв Волынской резни. Учреждение будет находиться в польском городе Хелм.

Как ранее сообщалось, правительство Польши назвало последнюю статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне манипулированием историей для ослабления Запада.