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Не спасся, уводя самолет от села: детали гибели летчика-истребителя ВСУ на Николаевщине

29 октября 2022, 16:15

У Тараса Редькина была возможность катапультироваться. но он не стал, потому что хотел отвести самолет от мирных жителей.

редькин
Тарас и Екатерина Редькины / Факты

Стали известны подробности гибели украинского пилота-истребителя Тараса Редькина, который погиб 24 сентября в бою с оккупантами РФ.

Он уводил самолет от населенного пункта Николаевской области. За два месяца до трагедии успел жениться. Его жена Екатерина Редькина тоже военнослужащая, дешифровщик полетов рассказала об этом Фактам.

"Накануне мы разговаривали, а потом, как всегда, еще и переписывались. Поздно вечером, в 22:31, Тарас написал мне: "Люблю". Я ответила: "Очень" — и сообщение было прочитано", - рассказала вдова пилота-героя.

По ее словам, еще перед началом войны они с мужем обсудили многие вещи, которые касались специфики работы.

"Обсуждали и моменты, во время которых Тарасу могло понадобиться катапультироваться… В тот день, 24 сентября, у него была возможность эта сделать. Но он не стал, потому что хотел отвести самолет от села. Ему это удалось, люди из села не пострадали. Тарас и не мог поступить иначе. Потому что в первую очередь летчик думает о людях. Потом о технике и только потом уже о себе…", - рассказала Екатерина.

"Вчера нам с мамой одновременно приснился Тарас. Впервые показал нам во сне свое лицо. До этого были сны, в которых он присутствовал, но мы его не видели. В одном из снов Тарас показал мне место, где разбился его самолет. Я потом связалась с людьми, которые там были, и спросила, правда ли, что на том месте было вот это и это? Они удивились: "Так и было. А ты откуда знаешь?" А в этот раз мы смогли его увидеть. "Он был такой красивый и как будто светился", — так его увидела мама. А мне он улыбнулся и сразу исчез. Надеемся, что он скоро придет к нам еще раз…", - добавила она.

Не спасся, уводя самолет от села: детали гибели летчика-истребителя ВСУ на Николаевщине
/ Факты

Напомним, ранее сообщалось о том, что в бою против российских захватчиков погиб заместитель командира эскадрильи-штурман авиационной эскадрильи майор Редькин Тарас Викторович (Кот).

Трагедия произошла 29 сентября.

Украинский пилот буквально несколько дней не дожил до своего 26-го дня рождения.

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ВСУ Николаевская область военный самолет война России и Украины
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