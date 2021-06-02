"Нецензурные фото и шантаж": одесский судья пожаловался на террор со стороны "жены"

Андрей Бойчук пожаловался на шантаж со стороны "жены" / УНИАН

Судья Приморского райсуда Одессы Андрей Бойчук пожаловался в Высший совет правосудия, что с мая 2017-го его преследует женщина, брак которой он разорвал в начале марта того же года.

Женщина нашла персональные данные и начала терроризировать Бойчука и его близких своими звонками и письмами, говорится в его обращении в Высший совет правосудия.

По словам судьи, злоумышленница отправляла свои нецензурные фотографии, требовала внести ее в декларацию, поскольку является "женой", а позже прибегла к шантажу.

"Она отправляет фотографии нецензурного содержания. Угрожает, что вопреки моему желанию будем вместе. Требует внести ее в официальную декларацию, потому что она уверена, что является моей женой...", – пожаловался судья.

Бойчук добавил, что злоумышленница преследовала его не только на рабочем месте, а и возле дома. Служитель Фемиды полагает, что у женщины есть проблемы с психическим здоровьем.

"...с апреля 2021 стала требовать с меня денежного обеспечения, а именно – оплатить ей стоматологические услуги, спортивный зал, купить украшения. Иначе она начнет писать на меня жалобы во все инстанции и сделает все возможное, чтобы лишить меня карьеры судьи", – пожаловался он.

Судья добавил, что из-за преследований обращался в Высший совет правосудия 29 апреля и 4 августа 2020 года. Бойчук также обратился к правоохранителям.

Справка. Андрей Бойчук живет в Одессе, говорится в его декларации, поданной в марте 2020 года. Зарплата Бойчука за 2019 год на основном месте работы составила 452 038 гривен.