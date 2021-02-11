Эксперты объяснили рост рейтингов Порошенко и ОПЗЖ

Слуга народа Владимира Зеленского впервые уступила первенство Евросолидарности Петра Порошенко в рейтинге партий / Reuters

Рейтинг партий, опубликованный в недавнем опросе КМИС (Киевского международного института социологии), согласно которым Слуга народа впервые сместилась на третье место, пропустив вперед Европейскую солидарность и ОПЗЖ, вполне может отражать реальную электоральную картину. Об этом в комментарии Главреду рассказал политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком Сергей Гайдай.

"Пока цифры вполне реалистичны, но первые места у старых и токсичных партий сейчас только потому, что в анкете опроса не было альтернатив", - сказал Гайдай.

Как пояснил эксперт, так как следующие парламентские выборы могут состояться не раньше, чем через три года, за это время однозначно появятся политические силы, которые спокойно смогут могут переманить к себе избирателей тех партий, которые сейчас возглавляют рейтинг.

"Напомню, что в 2014 году Народный фронт, который возник осенью накануне выборов, буквально за один месяц забрал у тогдашнего проекта Порошенко, БПП, половину его рейтинга (если сравнивать показатели с маем того же года). Такой же эффект возможен и сейчас, поскольку ОПЗЖ будет терять проценты из-за закрытия телеканалов, как и Порошенко, который имеет наивысший антирейтинг (он до сих пор превышает 70%), а Слуга народа уже умирает как несостоявшийся проект", - добавил Гайдай.

Читайте такжеОбрушение рейтинга Слуги народа: какие партии попадают в Раду - опросСхожего мнения придерживается и руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Минимальный разрыв между партиями свидетельствует о большом количестве разочаровавшихся, из-за чего возникает тот же эффект, что и перед президентскими выборами, когда все ждут новую политическую силу. Старые политики проворовались и Слуг народа уже воспринимают как такую же "старую" силу", - отметил Романенко и уточнил, что в этом случае куда важнее количество неопределившихся и тех, кто не поддерживает ни одну из политсил.

Напомним, что ранее КМИС обнародовал социологию, согласно которой, в случае парламентских выборов в феврале 2021 года партия Европейская солидарность Петра Порошенко получила бы 12,2% среди всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором, Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,4% и 16,8%, а Слуга народа – 10,5% и 15,5% соответственно.