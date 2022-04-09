"Невозможно смотреть без слез": украинцев растрогал дедушка-беженец со спящим малышом на руках

Совсем недавно детский фонд ЮНИСЕФ опубликовал видео, которое до слез растрогало украинцев.
Каждый день украинцы вынуждены покидать свои дома из-за вторжения войск Путина.
Переселенцы вынуждены эвакуироваться под обстрелами и искать убежища в другом месте, чтобы спасти жизнь.
Совсем недавно детский фонд ЮНИСЕФ опубликовал видео, которое до слез растрогало украинцев.
В кадре дедушка, оберегающий сон малыша в Центре переселенцев в Запорожье.
"На это невозможно смотреть без слез. Сколько любви и тепла в руках пытаются закрыть младенца от несправедливого мира", - пишут пользователи соцсетей.
Читайте такжеАплодировали стоя: невероятная встреча украинских детей в школе Италии, которая довела до слез всех
Отметим, только за первый месяц войны в Украине 4,3 миллиона детей были вынуждены покинуть свои дома, это более половины детского населения страны (7,5 миллиона).
Читайте также:
- На Закарпатье горит комплекс для переселенцев за 120 млн
- Беспредел в "ДНР": как боевики будут отжимать квартиры переселенцев
- Мошенники устроили "бизнес на крови": переселенцам вместо жилья давали "приют" на кладбище