"Невозможно смотреть без слез": украинцев растрогал дедушка-беженец со спящим малышом на руках

Дедушка с ребенком в Запорожье / скриншот

Каждый день украинцы вынуждены покидать свои дома из-за вторжения войск Путина.

Переселенцы вынуждены эвакуироваться под обстрелами и искать убежища в другом месте, чтобы спасти жизнь.

Совсем недавно детский фонд ЮНИСЕФ опубликовал видео, которое до слез растрогало украинцев.

В кадре дедушка, оберегающий сон малыша в Центре переселенцев в Запорожье.

"На это невозможно смотреть без слез. Сколько любви и тепла в руках пытаются закрыть младенца от несправедливого мира", - пишут пользователи соцсетей.

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Отметим, только за первый месяц войны в Украине 4,3 миллиона детей были вынуждены покинуть свои дома, это более половины детского населения страны (7,5 миллиона).

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