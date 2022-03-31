УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Как получить 2000 и 3000 гривен переселенцам в Украине: пошаговая инструкция

31 марта 2022, 23:08

Кого в Украине могут считать внутренним переселенцем.

беженцы, переселенцы, война
Переселенцы / Reuters

Украинцам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания, предусмотрена государственная помощь.

Министр социальной политики Марина Лазебная пояснила, кто из украинцев может иметь статус внутреннего переселенца во время войны, которую ведет в нашей стране Россия.

Лазебная уточнила, что переселенцем может считаться не только человек, переехавший в другой регион из-за войны, но и тот, кто переселился в пределах своей области.

"Очень важное уточнение. Это не обязательно, чтобы человек переселился из одного региона, где ведут боевые действия, в другой регион. Это может быть перемещение в пределах одной области", — пояснила Лазебная.

Какая сумма положена переселенцам:

  • 3 тысячи гривен – на каждого ребенка или человека с инвалидностью;
  • 2 тысячи гривен – на каждое другое лицо.

На помощь могут претендовать:

  • переселенцы с временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, территорий активных боевых действий из перечня, утвержденного Кабинетом министров;
  • переселенцы, которые на 1 марта получали ежемесячное адресное пособие на покрытие расходов на проживание, согласно постановлению правительства.

Для получения госпомощи требуется:

  • встать на учет внутренне перемещенных лиц, подав заявление (лично в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП, или дистанционно через портал Дия);
  • получить справку взятия на учет внутренне перемещенных лиц;подать заявление на получение госпомощи (лично в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП или через портал Дия);
  • получить выплату на банковский счет (по стандарту IBAN), предварительно указанный в заявлении.Выплаты будут производиться ежемесячно с месяца обращения в военное положение плюс один месяц после его прекращения/отмены.

Те, кто обратится до 14 апреля помощь получат и за март.

Такая помощь на проживание не включается в совокупный доход семьи при предоставлении других видов соцпомощи.

Также выплата не облагается налогом на доходы физлиц.

Читайте также:

viber
война в Украине переселенцы война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 31 марта 2022: Близнецам – давние враги, Стрельцам – деньгиГороскоп на сегодня, 31 марта 2022: Близнецам – давние враги, Стрельцам – деньги Благовещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатияБлаговещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия Гороскоп на сегодня, 29 марта 2022: Овнам – деньги, Львам – успех, Стрельцам – обманГороскоп на сегодня, 29 марта 2022: Овнам – деньги, Львам – успех, Стрельцам – обман Гороскоп Таро на неделю 28 марта – 3 апреля: Скорпионам – удача, Стрельцам – знак ВселеннойГороскоп Таро на неделю 28 марта – 3 апреля: Скорпионам – удача, Стрельцам – знак Вселенной Школьник из Харькова был корректировщиком огня для россиян - ему даже не заплатилиШкольник из Харькова был корректировщиком огня для россиян - ему даже не заплатили

Последние новости

23:08

Как получить 2000 и 3000 гривен переселенцам в Украине: пошаговая инструкция

23:04

Резников пообщался с президентом Турции: какие темы обсудили

22:57

"Ночуем на свалке": мобилизованные орки из "ДНР" пожаловались на скотские условияВидео

22:57

Байден спрогнозировал, отведет ли Путин войска с окраин Киева

22:45

Все оккупанты вышли с территории ЧАЭСВидео

Реклама
22:33

Домашний арест и увольнение: Путин карает своих советников - БайденВидео

22:27

Арестович ответил, почему российские оккупанты насилуют украинских женщин и девушекВидео

22:24

Дважды разведен, дважды папа: что известно про нового любовника Дорофеевой

22:10

В МИД отреагировали на призыв и мобилизацию украинцев в армию РФ

21:56

"Пшонка-стайл" и ностальгия по совку: как выглядит дворец Медведчука на ЗакарпатьеФотоВидео

21:40

Встреча с Путиным и гарантии безопасности: Зеленский срочно созвонился с ЭрдоганомВидео

21:39

В Харькове разоблачили ботоферму РФ: военным предлагали сдаться

21:30

В Украине резко подешевеют евробляхи: Рада сняла налоги и акцизыВидео

21:18

Фанаты отвернулись от Софии Стужук за умалчивание войны - Дурнев уверен, что это ее конецВидео

21:10

"Стадо баранов": Панин рассказал, почему россияне поддерживают кровавый режим ПутинаВидео

20:59

В Пентагоне назвали четыре направления новых авиаударов РФ

20:44

Британия и союзники направят Украине средства ПВО и артиллерию

20:44

Встреча Зеленского с Путиным и бои на Донбассе: Арестович о коварных планах КремляВидео

20:41

Арестович рассказал, что для Путина будет победой над Украиной

20:30

Отход подразделений РФ: в ВСУ обещают хорошие новости на киевском направленииВидео

Реклама
20:18

Мошенники устроили "бизнес на крови": переселенцам вместо жилья давали "приют" на кладбищеВидео

20:10

Приметы на 2 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:09

"Оставили кучу мин": на Черниговщине ВСУ освободили два населенных пункта

20:09

Украинские АЭС переводят в Парижский центр - Энергоатом

19:54

Елена Зеленская впервые рассказала, как живет семья во время войны и угрозах президентуВидео

19:37

Планы Путина: почему Европе не избежать войны с Россиеймнение

19:35

Россия ввела санкции против высшего руководства ЕС

19:34

Апрель принесет в Украину резкое похолодание

19:31

На Черниговщине оккупанты сидят "на головах" у людей и зверски грабят дома

18:56

Бренды PEUGEOT, CITROEN и OPEL продолжают предоставлять бесплатное сервисное обслуживание для автомобилей государственных и коммунальных учреждений новости компании

18:54

ФИФА оскандалилось из-за отстранении России от международных турниров

18:53

Путин осознает близкий провал в войне и ищет "новую идеологию для РФ" – росСМИВидео

18:42

Студенты из ОРДЛО рассказали о принудительной мобилизации

18:35

Самая богатая украинская певица рассказала о судьбе своего роскошного особняка в Киеве за 5 млнВидео

18:33

На кого Дорофеева променяла Дантеса - СМИ назвали имя разлучникаВидео

18:10

Эрдоган сделал заявление о гарантиях Турции по безопасности для Украины и санкциях против России

18:04

Газ за рубли: как Россия снова пытается облопошить Западмнение

17:50

Российский контрактник в телефонном разговоре заявил, что командование удерживает его в УкраинеВидео

17:45

Российский оккупант обворовывал дома украинцев и вывозил золото с валютой: что о нем известноВидео

17:45

Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на апрель, которые принесут небывалый успехВидео

Реклама
17:43

Арестович объяснил, почему Украине важны переговоры с РФ о миреВидео

17:22

Путин собрался торговать газом в рублях, но Европа решительно отвергла ультиматум Кремля

16:54

Техника РФ выходит из Чернобыльской зоны: в Беларуси заметили движение большой колонны – картаВидео

16:52

"Насилуют детей и едят собак": оккупант признался, как втроем изнасиловали ребенка в УкраинеВидео

16:49

Пограничники показали самые курьезные попытки мужчин уехать из Украины: от фальшивой беременности до залегания под памперсами

16:37

Три направления, по которым будет наступать Россия: почему рано радоваться отводу войск РФмнение

16:25

"Хотя бы пишите на украинском": россияне начали угрожать и шантажировать ПотапаВидео

16:22

Цель России – захват Украины: оккупанты будут наступать на Донбасс, Киев и другие города – НАТО

16:12

Благовещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия

16:01

Опять женатый: рассекречен еще один любовник Алины Кабаевой

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять