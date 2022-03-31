Как получить 2000 и 3000 гривен переселенцам в Украине: пошаговая инструкция

Кого в Украине могут считать внутренним переселенцем.
Украинцам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания, предусмотрена государственная помощь.
Министр социальной политики Марина Лазебная пояснила, кто из украинцев может иметь статус внутреннего переселенца во время войны, которую ведет в нашей стране Россия.
Лазебная уточнила, что переселенцем может считаться не только человек, переехавший в другой регион из-за войны, но и тот, кто переселился в пределах своей области.
"Очень важное уточнение. Это не обязательно, чтобы человек переселился из одного региона, где ведут боевые действия, в другой регион. Это может быть перемещение в пределах одной области", — пояснила Лазебная.
Какая сумма положена переселенцам:
- 3 тысячи гривен – на каждого ребенка или человека с инвалидностью;
- 2 тысячи гривен – на каждое другое лицо.
На помощь могут претендовать:
- переселенцы с временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, территорий активных боевых действий из перечня, утвержденного Кабинетом министров;
- переселенцы, которые на 1 марта получали ежемесячное адресное пособие на покрытие расходов на проживание, согласно постановлению правительства.
Для получения госпомощи требуется:
- встать на учет внутренне перемещенных лиц, подав заявление (лично в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП, или дистанционно через портал Дия);
- получить справку взятия на учет внутренне перемещенных лиц;подать заявление на получение госпомощи (лично в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП или через портал Дия);
- получить выплату на банковский счет (по стандарту IBAN), предварительно указанный в заявлении.Выплаты будут производиться ежемесячно с месяца обращения в военное положение плюс один месяц после его прекращения/отмены.
Те, кто обратится до 14 апреля помощь получат и за март.
Такая помощь на проживание не включается в совокупный доход семьи при предоставлении других видов соцпомощи.
Также выплата не облагается налогом на доходы физлиц.
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