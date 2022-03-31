Как получить 2000 и 3000 гривен переселенцам в Украине: пошаговая инструкция

Переселенцы / Reuters

Украинцам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания, предусмотрена государственная помощь.

Министр социальной политики Марина Лазебная пояснила, кто из украинцев может иметь статус внутреннего переселенца во время войны, которую ведет в нашей стране Россия.

Лазебная уточнила, что переселенцем может считаться не только человек, переехавший в другой регион из-за войны, но и тот, кто переселился в пределах своей области.

"Очень важное уточнение. Это не обязательно, чтобы человек переселился из одного региона, где ведут боевые действия, в другой регион. Это может быть перемещение в пределах одной области", — пояснила Лазебная.

Какая сумма положена переселенцам:

3 тысячи гривен – на каждого ребенка или человека с инвалидностью;

2 тысячи гривен – на каждое другое лицо.

На помощь могут претендовать:

переселенцы с временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, территорий активных боевых действий из перечня, утвержденного Кабинетом министров;

переселенцы, которые на 1 марта получали ежемесячное адресное пособие на покрытие расходов на проживание, согласно постановлению правительства.

Для получения госпомощи требуется:

встать на учет внутренне перемещенных лиц, подав заявление (лично в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП, или дистанционно через портал Дия);

получить справку взятия на учет внутренне перемещенных лиц;подать заявление на получение госпомощи (лично в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП или через портал Дия);

получить выплату на банковский счет (по стандарту IBAN), предварительно указанный в заявлении.Выплаты будут производиться ежемесячно с месяца обращения в военное положение плюс один месяц после его прекращения/отмены.

Те, кто обратится до 14 апреля помощь получат и за март.

Такая помощь на проживание не включается в совокупный доход семьи при предоставлении других видов соцпомощи.

Также выплата не облагается налогом на доходы физлиц.

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