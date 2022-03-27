Как получить помощь внутренне переселенным лицам в Украине и что для этого нужно

Как оформить выплаты и в каких случаях это возможно.
Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что внутренне переселенные лица, которые пострадали от войны в Украине, могут получить от государства финансовую помощь.
В Минсоцполитики отмечается, что размер помощи составит 3000 тысячи гривен на каждого ребенка и лиц с инвалидностью и 2000 гривен для остальных групп населения.
Кто может получить помощь
- Внутренне перемещенные лица с временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя, а также с территорий, в которых проходят активные боевые действия из перечня утвержденного КМУ;
- Внутренне перемещенные лица, которые по состоянию на 1 марта 2022 года получали ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание соответственно постановки КМУ.
Важно: Так называемые "повторные" переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской оккупации с 2014 года, имеют право подавать заявку на финансовую помощь.
Как получить выплаты
- Встать на учет как внутренне перемещенное лицо и получить справку;
- Подать заявление на получение помощи в органы социальной защиты или ЦНАП.
Важно: обращаться с заявлениями можно с 28 марта. Государство рассматривает механизм подачи заявки через приложение "Дия".
Каким образом будут происходить начисления
Выплата помощи производится через Ощадбанк на банковский счет (по стандарту IBAN), который получатель указал в заявлении о помощи.
Помощь оказывается ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.
Помощь выплачивается за полнолуние независимо от даты обращения за ее предоставлением и даты прекращения или отмены военного положения.
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