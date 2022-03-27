Как получить помощь внутренне переселенным лицам в Украине и что для этого нужно

Как получить помощь переселенцам в Украине / Reuters

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что внутренне переселенные лица, которые пострадали от войны в Украине, могут получить от государства финансовую помощь.

В Минсоцполитики отмечается, что размер помощи составит 3000 тысячи гривен на каждого ребенка и лиц с инвалидностью и 2000 гривен для остальных групп населения.

Кто может получить помощь

Внутренне перемещенные лица с временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя, а также с территорий, в которых проходят активные боевые действия из перечня утвержденного КМУ;

Внутренне перемещенные лица, которые по состоянию на 1 марта 2022 года получали ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание соответственно постановки КМУ.

Важно: Так называемые "повторные" переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской оккупации с 2014 года, имеют право подавать заявку на финансовую помощь.

Как получить выплаты

Встать на учет как внутренне перемещенное лицо и получить справку;

Подать заявление на получение помощи в органы социальной защиты или ЦНАП.

Важно: обращаться с заявлениями можно с 28 марта. Государство рассматривает механизм подачи заявки через приложение "Дия".

Каким образом будут происходить начисления

Выплата помощи производится через Ощадбанк на банковский счет (по стандарту IBAN), который получатель указал в заявлении о помощи.

Помощь оказывается ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.

Помощь выплачивается за полнолуние независимо от даты обращения за ее предоставлением и даты прекращения или отмены военного положения.

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