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Ни уехать, ни приехать: оккупанты заблокировали большинство КПВВ на Донбассе

2 января 2022, 12:33

Контрольные пункты функционируют ежедневно с 8:00 до 16:00. Но оккупационные власти ограничивают граждан и препятствуют их проезду в обе стороны.

КПВВ
Оккупанты заблокировали большинство КПВВ на Донбассе / УНИАН

Представители оккупационных властей ОРДЛО продолжают блокировать движение на контрольных пунктах въезда – выезда на Донбассе. Сейчас 5 из 7 дорожных коридоров не работают.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, согласно решению Командующего операцией Объединенных сил, все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения с оккупированными территориями на востоке Украины. Контрольные пункты функционируют ежедневно с 8:00 до 16:00. В то же время оккупационные власти ограничивают граждан и препятствуют их проезду в обе стороны.

В МВД сообщают, что ежедневно пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". За неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 6553 человека, а на контролируемую территорию – 5512 человек.

Напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разрешают пропуск лишь некоторым людям дважды в неделю – в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 424 человека и 84 транспортных средства в сторону временно оккупированной части Донбасса, и одновременно 292 человека и 72 транспортных средства проехали на подконтрольную украинским властям территорию.

Кроме того, через КПВВ "Счастье" проехали 3 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для населения временно оккупированной территории Украины были доставлены строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерная техника.

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Чиновники напомнили, что Кабинет министров Украины 29 декабря отменил требование о самоизоляции для выезжающих со временно оккупированной территории через КПВВ, гражданам больше не нужно устанавливать мобильное приложение "Вдома".

Напомним, ранее Россия потребовала от Украины признать вакцину Спутник V для открытия контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Как заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, без закрепления признания таких вакцин в документах, российская сторона отказывается открывать КПВВ. При этом, отметил Арестович, российская сторона во время переговоров и дальше делает вид, что РФ является посредником конфликта на Донбассе.

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