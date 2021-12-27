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Признайте вакцину – откроем КПВВ: Арестович рассказал, как РФ шантажирует Украину Спутником V

27 декабря 2021, 11:02
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С украинской стороны КПВВ открыты уже более года.

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Россия в ТКГ добивается признания вакцины Спутник V – иначе не хотят открывать КПВВ / УНИАН

Россия требует у Украины признать вакцину Спутник V для открытия контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

Без закрепления признания таких вакцин в документах, российская сторона отказывается открывать КПВВ. Об этом сказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".

Он отметил, что с украинской стороны пункты пропуска открыты уже с 10 ноября 2020 года.

"Наши КПВВ уже более года открыты. Открываются ежедневно в 8 утра. Осталось лишь пропустить граждан с той стороны. Но они и здесь зацепились за необходимость признать вакцину Спутник V в документах, признать документы с печатями о "ДНР" и "ЛНР". Короче, сделать все то, на что мы никогда не пойдем", – заявил Арестович.

Также он отметил, что все переговоры об открытии пунктов пропуска на Донбассе в ТКГ сводятся "к субъективизации "ЛНР" и "ДНР".

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По словам Арестовича, российская сторона во время переговоров и дальше делает вид, что РФ является посредником конфликта на Донбассе.

"Конечно, мы на это не пойдем. Потому что основой мирного урегулирования является признание Россией своего статуса как стороны конфликта, какой ее признает весь цивилизованный мир, кроме них самих", – подчеркнул представитель украинской делегации в ТКГ.

Напомним, во время переговоров 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась об усилении режима тишины на Донбассе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не пойдет на главное требование России – переговоры с так называемыми представителями российских оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР". Москва является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

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