Обстрелов не будет: в ТКГ договорились о прекращении огня на Донбассе

На Донбассе будет тишина / sud.ua

Трехсторонняя контактная группа в среду, 22 декабря, пришла к договоренностям прекратить огонь на Донбассе.

"На сегодняшнем заседании ТКГ с участием представителей ОРДЛО приоритет был предоставлен вопросам безопасности и, в частности, соблюдения режима прекращения огня. Я был рад, что участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - заявил представитель ОБСЕ Микко Киннунен.

Данную договоренность поддержали также в Минобороны и Вооруженных силах Украины.

"ВС Украины заверяют касательно своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренных вышеуказанными мерами, в том числе относительно условий открытия огня в ответ", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не пойдет на главное требование России – переговоры с так называемыми представителями российских оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР". Москва является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

Реклама

Пример Молдовы, которая согласилась на условия россиян – пошла на переговоры с сепаратистами и провозгласила внеблоковый курс – показывает бессмысленность односторонних уступок Москве, подчеркнул он.

Читайте также: