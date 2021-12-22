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Обстрелов не будет: в ТКГ договорились о прекращении огня на Донбассе

22 декабря 2021, 22:31

Участники переговоров заявили о готовности соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня.

Война на Донбассе
На Донбассе будет тишина / sud.ua

Трехсторонняя контактная группа в среду, 22 декабря, пришла к договоренностям прекратить огонь на Донбассе.

"На сегодняшнем заседании ТКГ с участием представителей ОРДЛО приоритет был предоставлен вопросам безопасности и, в частности, соблюдения режима прекращения огня. Я был рад, что участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - заявил представитель ОБСЕ Микко Киннунен.

Данную договоренность поддержали также в Минобороны и Вооруженных силах Украины.

"ВС Украины заверяют касательно своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренных вышеуказанными мерами, в том числе относительно условий открытия огня в ответ", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не пойдет на главное требование России – переговоры с так называемыми представителями российских оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР". Москва является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником.

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Пример Молдовы, которая согласилась на условия россиян – пошла на переговоры с сепаратистами и провозгласила внеблоковый курс – показывает бессмысленность односторонних уступок Москве, подчеркнул он.

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Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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