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"Вопрос на паузе": сепаратисты придумали новое условие для открытия КПВВ

1 октября 2021, 18:24
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Боевики в ТКГ заявили о том, что приветствуют украинские гарантии безопасности для открытия КПВВ, но в то же время они отказались их подтвердить.

Станица, КПВВ
Боевики блокируют работу КПВВ - Гармаш / УНИАН

В ТКГ снова блокируют вопрос открытия контрольно-пропускных пунктов на Донбасса - сегодня боевики выдвинули новое условие для открытия КПВВ, заявил глава украинской делегации Сергей Гармаш, пишет 24 канал.

По словам чиновника, пророссийские боевики в ТКГ заявили о том, что приветствуют украинские гарантии безопасности для открытия КПВВ, но в то же время они отказались их подтвердить.

Кроме того, как рассказал представитель делегации, боевики выдвинули украинской стороне новую претензию: Украина якобы неправильно определила точку, с которой начинается контроль над "серой зоной".

"Фактически они требуют отдать им 350 метров нашей территории, чтобы открыть КПВВ в Золотом. Поэтому этот вопрос (открытие пунктов пропуска - ред.) снова остается на паузе и пока никак не решается", - сказал он.

Читайте такжеСаммит по Донбассу и блокада со стороны РФ: Арестович назвал сценарий встречи в нормандском формате

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Открытие новых КПВВ в Золотом и Счастье является одной из договоренностей нормандской встречи в Париже. Украина построила со своей стороны новые пункты пропуска, но российская сторона отказывается открывать свои блокпосты.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Минский формат не помог урегулировать военный конфликт на Донбассе. Поэтому он намерен искать другие решения по данному вопросу на переговорах с президентом США Джо Байденом и главой РФ Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в нарушении Минских соглашений и заявил, что если Рада примет закон о переходном периоде на Донбассе, то Москва посчитает такой шаг односторонним выходом Киева из минских договоренностей.

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Москва не согласится на переговоры в рамках нормандского формата до тех пор, пока не будут созданы все условия для реализации Минских соглашений. По его словам, в Киеве якобы принимаются законы, ликвидирующие договоренности в столице Беларуси.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что переговоры по организации встречи в нормандском формате продолжаются. Глава государства Владимир Зеленский стремится к тому, чтобы состоялась встреча Киева, Берлина, Парижа и Москвы на уровне лидеров государств. Однако такие переговоры должны привести к конкретным результатам.

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